***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.06.2023 15:16
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.05.2023
Tescil Tarihi
16.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.06.2023 - 10854
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından teklif edilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2023 hesap dönemi için denetçi olarak tayinine ilişkin 25.04.2023 tarihli önerisi 23.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da onaylanmış, 16.06.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 16.06.2023 tarih ve 10854 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159816
BIST
17:015.369
En Düşük
|Değişim
|: -1,94%
|| -106,13
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:0123,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0057
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:0125,7800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0588
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
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25,9286
En Düşük
25,6764
17:011.480,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,73
|Açılış
|: 1.480,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler16:59
|INGRM
|643,70
|11.502.461
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,58
|17.791.094
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.197.043
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.707.770
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|51.859.664
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.619.011
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|IHAAS
|125,40
|53.287.124
|% -9,78
|
|OSMEN
|94,50
|49.459.445
|% -6,90
|
|KRVGD
|17,08
|40.230.986
|% -6,67
|
|THYAO
|176,70
|5.570.055.972
|% -2,21
|
|AKBNK
|19,05
|3.512.188.166
|% 0,85
|
|ASTOR
|55,95
|3.040.889.970
|% 3,61
|
|YKBNK
|12,57
|2.858.306.303
|% -1,80
|
|ISCTR
|13,34
|2.137.393.405
|% -0,60
|
|YKBNK
|12,57
|2.858.306.303
|% -1,80
|
|AKBNK
|19,05
|3.512.188.166
|% 0,85
|
|ISCTR
|13,34
|2.137.393.405
|% -0,60
|
|ODAS
|6,79
|874.280.768
|% 4,14
|
|ADESE
|1,46
|181.245.291
|% -1,35
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,61
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.671
|9.930
|-109,64
|
|Yarım
|4.735
|4.827
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.413
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|
Seans Raporu
16:59
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-
17:14GEREL
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 434 adet işlem
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17:13XU100
Endeks 5, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 92 altında . İşlem hacmi 49, 147.00 milyon TL de
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17:13IDEAS
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 29.68 lira fiyatla işlem gören hissede 574, 034 adet işlem
-
17:12KOZAL
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 21.04 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 178, 430 adet işlem
-
17:11KRVGD
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 17.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 287, 406 adet işlem