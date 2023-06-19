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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

19.06.2023 15:16
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.05.2023
Tescil Tarihi
16.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.06.2023 - 10854
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından teklif edilen  BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2023 hesap dönemi için denetçi olarak tayinine ilişkin 25.04.2023 tarihli önerisi 23.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da onaylanmış, 16.06.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 16.06.2023 tarih ve 10854 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159816


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