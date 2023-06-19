***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi23.05.2023Tescil Tarihi16.06.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su16.06.2023 - 10854AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından teklif edilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2023 hesap dönemi için denetçi olarak tayinine ilişkin 25.04.2023 tarihli önerisi 23.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da onaylanmış, 16.06.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 16.06.2023 tarih ve 10854 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159816BIST