***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli kararıyla Şirket'in Bilgilendirme Politikasında değişiklik yapılmasına ve ekte yer alan yeni Bilgilendirme Politikası'nın Şirket Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010409BIST