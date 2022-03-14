***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
14.03.2022 18:25
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Türkçe
Bilgilendirme Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli kararıyla Şirket'in Bilgilendirme Politikasında değişiklik yapılmasına ve ekte yer alan yeni Bilgilendirme Politikası'nın Şirket Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010409
BIST
18:052.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 34,63
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
18:0514,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0376
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
18:0516,2706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1327
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3007
En Düşük
15,9026
18:05931,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,08
|Açılış
|: 931,25
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOBET
|4,51
|54.940.825
|% 10,00
|
|FENER
|26,42
|114.005.475
|% 9,99
|
|RAYSG
|11,78
|1.064.065
|% 9,99
|
|MERIT
|31,72
|9.358.250
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.565.776
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,87
|139.917.165
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|173.922.902
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,39
|22.763.385
|% -9,23
|
|ISBTR
|58.101,00
|1.045.504
|% -9,22
|
|ULUSE
|59,05
|3.708.629
|% -7,01
|
|THYAO
|26,62
|2.966.573.159
|% 0,76
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|KCHOL
|33,96
|1.587.702.966
|% 8,50
|
|KRDMD
|14,78
|1.564.788.902
|% -1,07
|
|DOHOL
|3,33
|931.799.807
|% 4,39
|
|YKBNK
|3,75
|851.178.930
|% 1,63
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|ODAS
|1,54
|271.550.090
|% 1,32
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7749
|14,8029
|% 0,25
|
|Euro
|16,2188
|16,2706
|% 0,82
|
|Sterlin
|19,2327
|19,3291
|% 0,22
|
|Frank
|15,7291
|15,8239
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9273
|3,9470
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-22,77
|
|Altın Gr.
|929
|929
|-12,16
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|-0,32
|
|B. Petrol
|105
|105
|-7,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866