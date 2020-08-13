***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.438.609 14.163.640Dönem Karı (Zararı)-2.370.190 28.991.750Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.370.190 28.991.750Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler74.395.472 117.345.628Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 39.663.648 20.521.727Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.458.979 6.641.790Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.422 -3.967Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.759.934 6.125.977Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler691.623 519.780Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.768.408 6.474.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 12.862.785 9.772.189Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-2.094.377 -3.297.627Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.296.010 83.648.338Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-535.505 -50.701Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16.831.515 83.699.039Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.929.998 10.339.651Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.721.571 -10.280.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-123.025.299 -127.068.535Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler63.246.483 -76.043.105İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-94.172.944 9.447.576İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)157.419.427 -85.490.681Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.291.394 -403.050İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.291.394 -403.050Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-42.049.222 -64.627.357Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-474.115 -3.951.453Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-205.036.746 8.824.562İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-68.065.738 10.141.700İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-136.971.008 -1.317.138Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.583.216 5.392.292Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.834.440 -8.231.452İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.834.440 -8.231.452İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.248.131 11.971.028Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)642.457 -5.329.759Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)58.605.674 17.300.787Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-51.000.017 19.268.843Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -1.920.844 -1.951.782Vergi İadeleri (Ödemeleri)-29.517.748 -3.153.421YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.963.872 -59.511.407Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.525.735 13.375.922Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.525.735 13.375.922Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.101.034 -83.943.036Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -26.101.034 -83.943.036Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.388.573 11.055.707Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-1.388.573 11.055.707FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI107.782.842 77.517.628Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri124.078.852 185.516.373Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri124.078.852 185.516.373Ödenen Temettüler0 -24.350.409Ödenen Faiz-16.831.515 -83.699.040Alınan Faiz535.505 50.704YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.380.361 32.169.861NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.380.361 32.169.861DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.758.859 27.452.754DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 29.139.220 59.622.615Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 9.399.898 250.453.687 126.029.389 655.882.974 0 655.882.974Transferler126.029.389 -126.029.389 0 0 0Dönem Karı (Zararı)28.991.750 28.991.750 0 28.991.750Kar Payları5.365.415 -29.715.824 -24.350.409 0 -24.350.409Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 14.765.313 346.767.252 28.991.750 660.524.315 0 660.524.315Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820Transferler269.362.259 -269.362.259 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-2.370.190 -2.370.190 0 -2.370.190Kar Payları10.375.971 -10.375.971Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 25.141.284 605.679.536 -2.370.190 898.450.630 0 898.450.630Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 29.139.220 27.758.859Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar557.750.724 621.004.629İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 292.801.707 198.628.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 264.949.017 422.375.866Stoklar9 433.617.855 393.328.567Peşin Ödenmiş Giderler10 30.384.209 29.910.094Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.102.107 0Diğer Dönen Varlıklar18 71.097.710 76.111.253ARA TOPLAM1.127.091.825 1.148.113.402TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.127.091.825 1.148.113.402DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 5.000 5.000İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5 5.000 5.000Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.430.804 2.722.198İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.430.804 2.722.198Maddi Duran Varlıklar381.248.947 396.615.725Arazi ve Arsalar11 1.873.285 1.873.285Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 3.741.041 7.782.177Binalar11 90.643.869 91.174.969Tesis, Makine ve Cihazlar11 251.415.697 259.514.241Taşıtlar11 8.107.383 2.297.696Mobilya ve Demirbaşlar11 10.657.900 14.151.463Yapılmakta Olan Yatırımlar11 14.809.772 19.821.894Peşin Ödenmiş Giderler7.780.976 6.392.403İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3,10 7.780.976 6.392.403Ertelenmiş Vergi Varlığı2.114.703 0Diğer Duran Varlıklar18 37.287.329 33.607.866TOPLAM DURAN VARLIKLAR429.867.759 439.343.192TOPLAM VARLIKLAR1.556.959.584 1.587.456.594KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar146.459.171 24.033.310İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar146.459.171 24.033.310Banka Kredileri7 125.031.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 21.428.171 24.033.310Ticari Borçlar326.466.231 531.502.977İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 91.242.411 159.308.149İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 235.223.820 372.194.828Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 17.055.463 14.362.331Diğer Borçlar7.136.268 11.970.708İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.136.268 11.970.708Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 12.274.581Kısa Vadeli Karşılıklar12.156.273 10.061.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 10.808.173 7.918.089Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.348.100 2.143.807Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 62.980.528 5.673.524ARA TOPLAM572.253.934 609.879.327TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER572.253.934 609.879.327UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45.089.527 43.436.536İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45.089.527 43.436.536Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 45.089.527 43.436.536Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar41.165.493 30.223.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 41.165.493 30.223.552Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 3.096.359TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.255.020 76.756.447TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER658.508.954 686.635.774ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 898.450.630 900.820.820Ödenmiş Sermaye270.000.000 270.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.141.284 14.765.313Yasal Yedekler25.141.284 14.765.313Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları605.679.536 346.693.248Net Dönem Karı veya Zararı-2.370.190 269.362.259TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19 898.450.630 900.820.820TOPLAM KAYNAKLAR1.556.959.584 1.587.456.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.164.572.041 1.436.637.120 452.199.594 706.291.091Satışların Maliyeti-1.013.828.993 -1.248.956.329 -416.312.490 -589.073.900TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)150.743.048 187.680.791 35.887.104 117.217.191BRÜT KAR (ZARAR)150.743.048 187.680.791 35.887.104 117.217.191Genel Yönetim Giderleri-51.426.439 -38.888.396 -27.592.955 -19.796.133Pazarlama Giderleri-61.143.165 -55.742.934 -26.364.960 -28.176.642Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18.907.368 63.001.752 5.140.644 -9.067.389Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-24.864.931 -20.210.503 -12.497.634 25.260.394ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.215.881 135.840.710 -25.427.801 85.437.421FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.215.881 135.840.710 -25.427.801 85.437.421Finansman Gelirleri22.555.677 15.171.936 21.419.817 15.455.190Finansman Giderleri-50.211.750 -111.681.245 -30.571.946 -68.531.422SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.559.808 39.331.401 -34.579.930 32.361.189Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.929.998 -10.339.651 6.739.727 2.600.370Dönem Vergi (Gideri) Geliri-12.141.060 -19.400.472 5.303.115 -3.587.217Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.211.062 9.060.821 1.436.612 6.187.587SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.370.190 28.991.750 -27.840.203 34.961.559DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-2.370.190 28.991.750 -27.840.203 34.961.559Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.370.190 28.991.750 -27.840.203 34.961.559Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.370.190 28.991.750 -27.840.203 34.961.559Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.370.190 28.991.750 -27.840.203 34.961.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866187BIST