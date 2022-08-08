***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 18:30
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 25.141.284 605.727.777 151.247.313 1.052.116.374 0 1.052.116.374
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.342.852 146.904.461 -151.247.313 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
178.554.837 178.554.837 0 178.554.837
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
1.705.959 -105.197.031 -103.491.072 -103.491.072
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 31.190.095 647.435.207 178.554.837 1.127.180.139 0 1.127.180.139
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 31.190.095 648.703.365 367.465.078 1.317.358.538 0 1.317.358.538
Transferler
206.585.907 206.585.907 0 206.585.907
Kar Payları
4.768.004 -4.768.004 0
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 35.958.099 1.011.400.439 206.585.907 1.523.944.445 0 1.523.944.445
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.866.114 -86.371.192
Dönem Karı (Zararı)
206.585.907 178.554.837
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
206.585.907 178.554.837
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
219.993.961 155.712.885
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 52.369.725 34.903.602
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.164.781 2.003.305
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.559.170 68.393
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.506.273 1.119.459
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.099.338 815.453
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.836.806 13.201.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 14.173.022 12.836.193
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.336.216 365.602
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
109.450.773 39.541.051
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-103.304 -2.694.661
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
109.554.077 42.235.712
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35.604.194 66.311.554
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
567.682 -248.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-468.206.097 -368.493.049
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-484.660.471 -281.242.355
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
136.426.613 -198.346.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-621.087.084 -82.895.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
158.828.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.777.083 787.030
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.509.290 1.153.398
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.509.290 1.153.398
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7.520.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.574.552 -37.561.323
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-117.411.036 -64.964.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
176.985.588 27.403.317
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.626.229 -34.225.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -6.772.316 -4.927.741
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
532.431 -47.218.124
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-110.558.458 -58.142.349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.650.589 2.054.032
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.650.589 2.054.032
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.161.750 -63.271.097
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -102.161.750 -63.271.097
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-10.047.297
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-10.047.297
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.074.716
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.074.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
304.373.224 33.420.929
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
417.570.000 176.453.052
Kredilerden Nakit Girişleri
417.570.000 166.070.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
10.383.052
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.746.003
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.746.003
Ödenen Temettüler
-103.491.072
Ödenen Faiz
-109.554.077 -42.235.712
Alınan Faiz
103.304 2.694.661
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.948.652 -111.092.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.948.652 -111.092.612
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.571.976 202.429.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 198.520.628 91.336.715
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 198.520.628 52.571.976
Ticari Alacaklar
1.834.993.302 1.352.892.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3, 6 251.507.449 387.934.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.583.485.853 964.957.939
Stoklar
9 1.758.960.942 1.046.408.049
Peşin Ödenmiş Giderler
10 70.162.794 50.729.574
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
537.596
Diğer Dönen Varlıklar
18 227.240.503 116.114.035
ARA TOPLAM
4.089.878.169 2.619.253.231
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.089.878.169 2.619.253.231
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
Diğer Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
Diğer Alacaklar
5.047.786 2.402.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.047.786 2.402.510
Maddi Duran Varlıklar
573.277.326 525.703.572
Arazi ve Arsalar
11 1.873.285 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 13.562.304 10.292.516
Binalar
11 72.976.343 77.405.915
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 370.193.086 338.766.829
Taşıtlar
11 6.201.072 1.095.533
Mobilya ve Demirbaşlar
11 12.957.365 13.768.741
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 95.513.871 82.500.753
Peşin Ödenmiş Giderler
12.125.287 2.077.990
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3, 10 12.125.287 2.077.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 3.330.385
Diğer Duran Varlıklar
18 46.186.042 44.000.812
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
636.641.441 577.520.269
TOPLAM VARLIKLAR
4.726.519.610 3.196.773.500
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
550.353.095 135.608.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 550.353.095 135.608.371
Banka Kredileri
7 518.400.000 100.830.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 31.953.095 34.778.371
Ticari Borçlar
2.077.213.970 1.406.003.268
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3, 6 892.673.908 507.044.322
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.184.540.062 898.958.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 18.095.583 11.141.255
Diğer Borçlar
20.294.825 10.785.535
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 20.294.825 10.785.535
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.008.163 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.983.314
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.324.563 14.988.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 15.745.276 13.922.521
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.579.287 1.065.826
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 363.317.524 193.181.613
ARA TOPLAM
3.053.591.037 1.771.708.389
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.053.591.037 1.771.708.389
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.464.319 36.385.046
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.464.319 36.385.046
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 35.464.319 36.385.046
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.512.246 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
78.722.233 71.321.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 78.722.233 71.321.527
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30.285.330 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.984.128 107.706.573
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.202.575.165 1.879.414.962
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 1.523.944.445 1.317.358.538
Ödenmiş Sermaye
270.000.000 270.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
35.958.099 31.190.095
Yasal Yedekler
19 35.958.099 31.190.095
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 1.011.400.439 648.703.365
Net Dönem Karı veya Zararı
206.585.907 367.465.078
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19 1.523.944.445 1.317.358.538
TOPLAM KAYNAKLAR
4.726.519.610 3.196.773.500
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4.438.958.969 2.109.992.272 2.488.479.633 1.064.535.239
Satışların Maliyeti
-3.689.959.431 -1.637.772.612 -2.066.500.290 -806.839.103
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
748.999.538 472.219.660 421.979.343 257.696.136
BRÜT KAR (ZARAR)
748.999.538 472.219.660 421.979.343 257.696.136
Genel Yönetim Giderleri
-63.777.881 -79.319.466 -16.880.012 -42.188.058
Pazarlama Giderleri
-218.318.623 -87.493.129 -124.891.495 -40.034.537
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
262.676.063 33.970.508 155.438.968 9.742.723
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-228.537.862 -41.716.340 -166.645.368 -13.008.482
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
501.041.235 297.661.233 269.001.436 172.207.782
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
883.890 311.579 587.958 311.579
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-316.208 -560.001 -73.816 -560.001
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
501.608.917 297.412.811 269.515.578 171.959.360
Finansman Gelirleri
47.075.063 2.705.837 15.455.871 -12.903.027
Finansman Giderleri
-306.493.879 -55.252.257 -144.846.238 -12.879.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
242.190.101 244.866.391 140.125.211 146.177.043
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.604.194 -66.311.554 -17.429.277 -38.549.397
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.988.479 -68.578.388 -1.988.479 -37.100.274
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-33.615.715 2.266.834 -15.440.798 -1.449.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
206.585.907 178.554.837 122.695.934 107.627.646
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
206.585.907 178.554.837 122.695.934 107.627.646
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
206.585.907 178.554.837 122.695.934 107.627.646
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
206.585.907 178.554.837 122.695.934 107.627.646
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
206.585.907 178.554.837 122.695.934 107.627.646
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053097
BIST