***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 25.141.284 605.727.777 151.247.313 1.052.116.374 0 1.052.116.374Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.342.852 146.904.461 -151.247.313 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)178.554.837 178.554.837 0 178.554.837Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları1.705.959 -105.197.031 -103.491.072 -103.491.072Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 31.190.095 647.435.207 178.554.837 1.127.180.139 0 1.127.180.139Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 31.190.095 648.703.365 367.465.078 1.317.358.538 0 1.317.358.538Transferler206.585.907 206.585.907 0 206.585.907Kar Payları4.768.004 -4.768.004 0Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 35.958.099 1.011.400.439 206.585.907 1.523.944.445 0 1.523.944.445Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.866.114 -86.371.192Dönem Karı (Zararı)206.585.907 178.554.837Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)206.585.907 178.554.837Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler219.993.961 155.712.885Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 52.369.725 34.903.602Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12.164.781 2.003.305Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.559.170 68.393Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 5.506.273 1.119.459Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.099.338 815.453Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.836.806 13.201.795Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 14.173.022 12.836.193Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-4.336.216 365.602Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler109.450.773 39.541.051Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-103.304 -2.694.661Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler109.554.077 42.235.712Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35.604.194 66.311.554Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler567.682 -248.422İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-468.206.097 -368.493.049Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-484.660.471 -281.242.355İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)136.426.613 -198.346.362İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-621.087.084 -82.895.993Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler158.828.637Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.777.083 787.030Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.509.290 1.153.398İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.509.290 1.153.398Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7.520.409İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.574.552 -37.561.323Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-117.411.036 -64.964.640Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)176.985.588 27.403.317Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-41.626.229 -34.225.327Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -6.772.316 -4.927.741Vergi İadeleri (Ödemeleri)532.431 -47.218.124YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-110.558.458 -58.142.349Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.650.589 2.054.032Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.650.589 2.054.032Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-102.161.750 -63.271.097Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -102.161.750 -63.271.097Verilen Nakit Avans ve Borçlar-10.047.297Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-10.047.297Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler3.074.716Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler3.074.716FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI304.373.224 33.420.929Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri417.570.000 176.453.052Kredilerden Nakit Girişleri417.570.000 166.070.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri10.383.052Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.746.003Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-3.746.003Ödenen Temettüler-103.491.072Ödenen Faiz-109.554.077 -42.235.712Alınan Faiz103.304 2.694.661YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)145.948.652 -111.092.612NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)145.948.652 -111.092.612DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ52.571.976 202.429.327DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 198.520.628 91.336.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 198.520.628 52.571.976Ticari Alacaklar1.834.993.302 1.352.892.001İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3, 6 251.507.449 387.934.062İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.583.485.853 964.957.939Stoklar9 1.758.960.942 1.046.408.049Peşin Ödenmiş Giderler10 70.162.794 50.729.574Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar537.596Diğer Dönen Varlıklar18 227.240.503 116.114.035ARA TOPLAM4.089.878.169 2.619.253.231TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.089.878.169 2.619.253.231DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 5.000 5.000Diğer Finansal Yatırımlar5 5.000 5.000Diğer Alacaklar5.047.786 2.402.510İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.047.786 2.402.510Maddi Duran Varlıklar573.277.326 525.703.572Arazi ve Arsalar11 1.873.285 1.873.285Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 13.562.304 10.292.516Binalar11 72.976.343 77.405.915Tesis, Makine ve Cihazlar11 370.193.086 338.766.829Taşıtlar11 6.201.072 1.095.533Mobilya ve Demirbaşlar11 12.957.365 13.768.741Yapılmakta Olan Yatırımlar11 95.513.871 82.500.753Peşin Ödenmiş Giderler12.125.287 2.077.990İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3, 10 12.125.287 2.077.990Ertelenmiş Vergi Varlığı0 3.330.385Diğer Duran Varlıklar18 46.186.042 44.000.812TOPLAM DURAN VARLIKLAR636.641.441 577.520.269TOPLAM VARLIKLAR4.726.519.610 3.196.773.500KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar550.353.095 135.608.371İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 550.353.095 135.608.371Banka Kredileri7 518.400.000 100.830.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 31.953.095 34.778.371Ticari Borçlar2.077.213.970 1.406.003.268İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3, 6 892.673.908 507.044.322İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.184.540.062 898.958.946Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 18.095.583 11.141.255Diğer Borçlar20.294.825 10.785.535İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 20.294.825 10.785.535Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.008.163 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.983.314Kısa Vadeli Karşılıklar19.324.563 14.988.347Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 15.745.276 13.922.521Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.579.287 1.065.826Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 363.317.524 193.181.613ARA TOPLAM3.053.591.037 1.771.708.389TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.053.591.037 1.771.708.389UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar35.464.319 36.385.046İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar35.464.319 36.385.046Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 35.464.319 36.385.046Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.512.246 0Uzun Vadeli Karşılıklar78.722.233 71.321.527Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 78.722.233 71.321.527Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30.285.330 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER148.984.128 107.706.573TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.202.575.165 1.879.414.962ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 1.523.944.445 1.317.358.538Ödenmiş Sermaye270.000.000 270.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler35.958.099 31.190.095Yasal Yedekler19 35.958.099 31.190.095Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 1.011.400.439 648.703.365Net Dönem Karı veya Zararı206.585.907 367.465.078TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19 1.523.944.445 1.317.358.538TOPLAM KAYNAKLAR4.726.519.610 3.196.773.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4.438.958.969 2.109.992.272 2.488.479.633 1.064.535.239Satışların Maliyeti-3.689.959.431 -1.637.772.612 -2.066.500.290 -806.839.103TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)748.999.538 472.219.660 421.979.343 257.696.136BRÜT KAR (ZARAR)748.999.538 472.219.660 421.979.343 257.696.136Genel Yönetim Giderleri-63.777.881 -79.319.466 -16.880.012 -42.188.058Pazarlama Giderleri-218.318.623 -87.493.129 -124.891.495 -40.034.537Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler262.676.063 33.970.508 155.438.968 9.742.723Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-228.537.862 -41.716.340 -166.645.368 -13.008.482ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)501.041.235 297.661.233 269.001.436 172.207.782Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler883.890 311.579 587.958 311.579Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-316.208 -560.001 -73.816 -560.001FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)501.608.917 297.412.811 269.515.578 171.959.360Finansman Gelirleri47.075.063 2.705.837 15.455.871 -12.903.027Finansman Giderleri-306.493.879 -55.252.257 -144.846.238 -12.879.290SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)242.190.101 244.866.391 140.125.211 146.177.043Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-35.604.194 -66.311.554 -17.429.277 -38.549.397Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.988.479 -68.578.388 -1.988.479 -37.100.274Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-33.615.715 2.266.834 -15.440.798 -1.449.123SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)206.585.907 178.554.837 122.695.934 107.627.646DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)DÖNEM KARI (ZARARI)206.585.907 178.554.837 122.695.934 107.627.646Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları206.585.907 178.554.837 122.695.934 107.627.646Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)206.585.907 178.554.837 122.695.934 107.627.646Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları206.585.907 178.554.837 122.695.934 107.627.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053097BIST