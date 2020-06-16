***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Takvim
16.06.2020 10:31
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Takvim )
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2Ç 2020 Finansal Sonuç Açıklama Takvimi
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/04/2020 30/06/2020 06/08/2020
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851324
BIST
13:22111.264
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 1.707,84
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.304
En Düşük
110.706
13:226,8406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8412
En Düşük
6,7909
13:227,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
13:22380,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,34
|Açılış
|: 380,82
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,90
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,21
|13.656.406
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|72.941.470
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.010.137
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|KRONT
|25,34
|20.536.584
|% 9,98
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|LUKSK
|16,83
|1.354.003
|% -6,24
|
|ASELS
|32,52
|596.886.684
|% 1,69
|
|GSRAY
|3,40
|578.454.247
|% 3,34
|
|EKGYO
|1,96
|492.044.353
|% 2,62
|
|GARAN
|8,21
|466.908.604
|% 1,86
|
|KARSN
|2,41
|413.021.681
|% 8,07
|
|EKGYO
|1,96
|492.044.353
|% 2,62
|
|KARSN
|2,41
|413.021.681
|% 8,07
|
|GSRAY
|3,40
|578.454.247
|% 3,34
|
|ODAS
|2,15
|349.839.329
|% 5,39
|
|IHLGM
|1,61
|235.850.081
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6327
|8,6760
|% 0,69
|
|Frank
|7,1920
|7,2354
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8177
|1,8268
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|5,91
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.490
|6,50
|
|Tam
|2.542
|2.559
|6,80
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|3,30
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,44
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,01
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|0,55
|