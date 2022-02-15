***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.02.2022 16:33
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait geçici vergi beyanamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne verilen gelir tablosu ekte sunulmuştur. İlgili gelir tablosu, geçici verig beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001840
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
0
En Düşük
0
18:0513,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0251
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6297
En Düşük
13,5716
18:0515,4901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0409
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,4901
En Düşük
15,4262
18:05812,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,15
|Açılış
|: 812,50
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
812,79
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZOREN
|1,63
|56.793.917
|% 0,00
|
|YESIL
|1,82
|10.855.539
|% 0,00
|
|VESBE
|7,26
|41.966.758
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,81
|182.673.991
|% 0,00
|
|VAKKO
|11,82
|20.254.360
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,63
|56.793.917
|% 0,00
|
|YESIL
|1,82
|10.855.539
|% 0,00
|
|VESBE
|7,26
|41.966.758
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,81
|182.673.991
|% 0,00
|
|VAKKO
|11,82
|20.254.360
|% 0,00
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,00
|
|EREGL
|28,56
|1.508.146.107
|% 0,00
|
|SISE
|13,47
|1.177.079.061
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,31
|525.389.585
|% 0,00
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 0,00
|
|PETKM
|8,31
|936.005.940
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6157
|13,6234
|% 0,22
|
|Euro
|15,4740
|15,4904
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,4124
|18,5047
|% 0,33
|
|Frank
|14,6656
|14,7540
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6201
|3,6383
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|1,32
|
|Altın Gr.
|811
|811
|0,71
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,23
|10,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|93,34
|93,34
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, TAVHL
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, THYAO, GUBRF
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 96 artarak (% 1.77 ) 1, 834
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, CEOEM, AGYO, MERIT, DZGYO, IDGYO, PKENT, ATSYH, OYLUM, ORCAY
-
17:59
RALYH, MIPAZ, CEOEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında