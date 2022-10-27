***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
27.10.2022 13:46
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/10/2022
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait geçici vergi beyanamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne verilen gelir tablosu ekte sunulmuştur. İlgili gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074604
BIST
15:033.945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -31,79
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
15:0318,6204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
15:0318,6705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0999
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6438
15:03994,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,77
|Açılış
|: 994,65
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler15:03
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|26.806.236
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|17.921.079
|% 9,99
|
|VERUS
|81,70
|61.914.229
|% 9,96
|
|AGYO
|6,78
|6.956.490
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,67
|28.016.835
|% -6,03
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,45
|6.609.063.348
|% 0,66
|
|AKBNK
|15,36
|2.457.609.177
|% -2,66
|
|PETKM
|13,69
|1.921.982.784
|% 2,39
|
|SISE
|33,58
|1.902.061.840
|% -1,24
|
|EREGL
|30,24
|1.722.961.888
|% -1,82
|
|TSKB
|3,11
|847.554.399
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,50
|1.201.086.019
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,10
|342.235.053
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,36
|2.457.609.177
|% -2,66
|
|PETKM
|13,69
|1.921.982.784
|% 2,39
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6095
|18,6204
|% 0,07
|
|Euro
|18,6473
|18,6705
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,4905
|21,5983
|% -0,34
|
|Frank
|18,7155
|18,8282
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9397
|4,9644
|% 0,15
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,74
|
|Altın Gr.
|994
|995
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.751
|-31,00
|
|Tam
|6.685
|6.740
|-28,00
|
|Yarım
|3.257
|3.295
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,02
|94,02
|0,23
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
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15:15KATMR
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 084, 157 adet işlem
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15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, AKBNK, HEKTS
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15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, PETKM, KOZAL
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15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 59 kaybederek (% -0.96 ) 3, 478
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15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, AYES, ORMA, LUKSK, ADEL, MTRYO, VERUS, DOBUR