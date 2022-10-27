***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022 - 30.09.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi27/10/2022AçıklamalarŞirketimizin, 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait geçici vergi beyanamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne verilen gelir tablosu ekte sunulmuştur. İlgili gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074604BIST