***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
25.10.2022 23:03
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25.10.2022 tarihli kararıyla Şirketimizin işletme sermayesini güçlendirmek için, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'ta mukim Goodyear SA unvanlı grup şirketinden 25.10.2022 tarihinde 450.000.000 TL tutarında 3 ay vadeli kredi kullanılmasına ve ilgili kredi işleminde uygulanacak faiz oranının Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bu işleme istinaden hazırlanan 24.10.2022 tarihli değerleme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özet kısmı aşağıda pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır:
"Bankalarca serbestçe belirlenen 2022 yılı Ekim ayında benzer kısa vadeli ticari krediler için uygulanan faiz oranlarına ilişkin bilgiler çeşitli bankalardan talep edilmiş olup aşağıdaki emsal fiyat aralığı elde edilmiştir:
Minimum: %18,19
Alt Çeyrek: %18,20
Medyan: %18,20
Üst çeyrek: %18,25
Maksimum: %18,30
Bu açıklamalar kapsamında, Goodyear Lastikleri'nin Lüksemburg'da mukim grup şirketi olan Goodyear S.A. şirketinden rapor tarihi itibarıyla temin edeceği TRY cinsinden krediye ilişkin olarak uygulanacak faiz oranı, yukarıdaki tablolarda yer verilen bankalarca TRY cinsinden ticari kredilere uygulanan faiz oranlarına ilişkin çeyrekler arası istatistik yöntemi ile hesaplanan emsal fiyat aralığı (%18,20-%18,25) ile benzer doğrultuda olduğu ve piyasa koşullarında kayda değer bir değişim yaşanmadığı müddetçe transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından emsale uygun olarak değerlendirilecektir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074206
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,5925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0103
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6092
En Düşük
18,5773
18:0518,5554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5660
En Düşük
18,5259
18:05988,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 988,86
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
989,42
En Düşük
987,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,95
|285.853.875
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|63.648.241
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.196.363
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|96.657.702
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.241.360
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.812.079
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.657.685
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.530.436
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|106.418.847
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 1,01
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,39
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 9,66
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5892
|18,5925
|% -0,06
|
|Euro
|18,5292
|18,5554
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,2791
|21,3858
|% 0,01
|
|Frank
|18,6212
|18,7334
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9331
|4,9579
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|0,03
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.653
|6.758
|-11,00
|
|Yarım
|3.242
|3.301
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.652
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|91,44
|91,44
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB