***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25.10.2022 tarihli kararıyla Şirketimizin işletme sermayesini güçlendirmek için, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'ta mukim Goodyear SA unvanlı grup şirketinden 25.10.2022 tarihinde 450.000.000 TL tutarında 3 ay vadeli kredi kullanılmasına ve ilgili kredi işleminde uygulanacak faiz oranının Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bu işleme istinaden hazırlanan 24.10.2022 tarihli değerleme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir.Değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özet kısmı aşağıda pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır:"Bankalarca serbestçe belirlenen 2022 yılı Ekim ayında benzer kısa vadeli ticari krediler için uygulanan faiz oranlarına ilişkin bilgiler çeşitli bankalardan talep edilmiş olup aşağıdaki emsal fiyat aralığı elde edilmiştir:Minimum: %18,19Alt Çeyrek: %18,20Medyan: %18,20Üst çeyrek: %18,25Maksimum: %18,30Bu açıklamalar kapsamında, Goodyear Lastikleri'nin Lüksemburg'da mukim grup şirketi olan Goodyear S.A. şirketinden rapor tarihi itibarıyla temin edeceği TRY cinsinden krediye ilişkin olarak uygulanacak faiz oranı, yukarıdaki tablolarda yer verilen bankalarca TRY cinsinden ticari kredilere uygulanan faiz oranlarına ilişkin çeyrekler arası istatistik yöntemi ile hesaplanan emsal fiyat aralığı (%18,20-%18,25) ile benzer doğrultuda olduğu ve piyasa koşullarında kayda değer bir değişim yaşanmadığı müddetçe transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından emsale uygun olarak değerlendirilecektir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074206BIST