***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
17.11.2022 19:26
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 17.11.2022 tarihli kararıyla 15.08.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'ta mukim Goodyear SA ile imzalamış olduğu, vadesi 17.11.2022 olan 350 milyon TL tutarlı kredi anlaşmasının vadesinin 1,5 ay uzatılmasına ve kredinin yeni 1,5 aylık vade için belirlenen faiz oranının Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 17.11.2022 tarihli değerleme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özet kısmı aşağıda pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır: 2022 yılı Kasım ayında benzer kısa vadeli ticari krediler için uygulanan faiz oranlarına ilişkin bilgiler çeşitli bankalardan talep edilerek aşağıdaki emsal fiyat aralığı elde edilmiştir: Minimum: %15,75 Alt Çeyrek: %15,88 Medyan: %16,00 Üst çeyrek: %18,15 Maksimum: %20,30 Bu açıklamalar kapsamında, Goodyear Lastikleri'nin Lüksemburg'da mukim grup şirketi olan Goodyear S.A. şirketinden rapor tarihi itibarıyla temin edeceği TRY cinsinden krediye ilişkin olarak uygulanacak faiz oranı, yukarıdaki tablolarda yer verilen bankalarca TRY cinsinden ticari kredilere uygulanan faiz oranlarına ilişkin
çeyrekler arası istatistik yöntemi ile hesaplanan emsal fiyat aralığı (%15,88-%18,15) ile benzer doğrultuda olduğu ve piyasa koşullarında kayda değer bir değişim
yaşanmadığı müddetçe transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından emsale uygun olarak değerlendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080996
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,2994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0336
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.053,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,63
|Açılış
|: 1.053,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,70
|1.207.537
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.210.173
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.517.649
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.690.393
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.971.914
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.927.083
|% -9,99
|
|KMPUR
|136,20
|211.690.088
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|349.203.329
|% -9,98
|
|THYAO
|107,00
|12.411.455.682
|% 2,29
|
|EREGL
|36,90
|7.284.110.669
|% -0,38
|
|ASELS
|40,12
|6.538.087.733
|% 0,70
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.853.490.464
|% 6,65
|
|EKGYO
|5,38
|2.244.540.990
|% -2,71
|
|ALBRK
|3,14
|1.171.584.270
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,28
|3.800.541.934
|% -6,29
|
|VAKBN
|9,27
|3.479.389.645
|% -9,91
|
|ISCTR
|9,30
|3.189.682.063
|% -6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6095
|18,6123
|% 0,12
|
|Euro
|19,2639
|19,2984
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,9720
|22,0822
|% -0,52
|
|Frank
|19,4586
|19,5758
|% -0,73
|
|Riyal
|4,9365
|4,9613
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-13,68
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.003
|7.129
|-33,00
|
|Yarım
|3.401
|3.485
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.742
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,54
|-0,29
|
|B. Petrol
|89,86
|89,86
|-3,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 52 kaybederek (% -3.08 ) 3, 985
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, BRLSM, KATMR, AKENR, MEGAP, ALFAS, MTRKS, PRDGS, MEGAP, AGESA
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17:58
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17:58
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