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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

17.11.2022 19:26
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 17.11.2022 tarihli kararıyla 15.08.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'ta mukim Goodyear SA ile imzalamış olduğu, vadesi 17.11.2022 olan 350 milyon TL tutarlı kredi anlaşmasının vadesinin 1,5 ay uzatılmasına ve kredinin yeni 1,5 aylık vade için belirlenen faiz oranının Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 17.11.2022 tarihli değerleme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir.  Değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özet kısmı aşağıda pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır: 2022 yılı Kasım ayında benzer kısa vadeli ticari krediler için uygulanan faiz oranlarına ilişkin bilgiler çeşitli bankalardan talep edilerek aşağıdaki emsal fiyat aralığı elde edilmiştir: Minimum: %15,75 Alt Çeyrek: %15,88 Medyan: %16,00 Üst çeyrek: %18,15 Maksimum: %20,30 Bu açıklamalar kapsamında, Goodyear Lastikleri'nin Lüksemburg'da mukim grup şirketi olan Goodyear S.A. şirketinden rapor tarihi itibarıyla temin edeceği TRY  cinsinden krediye ilişkin olarak uygulanacak faiz oranı, yukarıdaki tablolarda yer verilen bankalarca TRY cinsinden ticari kredilere uygulanan faiz oranlarına ilişkin 
çeyrekler arası istatistik yöntemi ile hesaplanan emsal fiyat aralığı (%15,88-%18,15) ile benzer doğrultuda olduğu ve piyasa koşullarında kayda değer bir değişim 
yaşanmadığı müddetçe transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından emsale uygun olarak değerlendirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080996


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