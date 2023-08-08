***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
08.08.2023 18:39
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ("Şirket") ile Şirket ilişkili tarafları Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. ve Goodyear Orient Co. Pte. Ltd. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki toplam tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde ise kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'unu aşabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi uyarınca, "2023 Faaliyet Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" hazırlanmıştır. Söz konusu Rapor uyarınca, anılan işlemlerin şartları, Şirket menfaatleri doğrultusunda piyasa koşulları çerçevesinde tespit edilecek ve uygulanan kar marjları, Şirket'in faaliyet alanı dikkate alınarak gerçekleştirilen "emsal karşılaştırma analiz çalışmaları" ile karşılaştırılacak ve işlemler, emsal fiyat aralığına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182340
BIST
'
18:057.412
En Düşük
|Değişim
|: -0,78%
|| -57,90
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
18:0527,0213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0589
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
18:0529,6183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0660
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
18:051.671,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -8,57
|Açılış
|: 1.671,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|325,60
|356.319.711
|% 10,00
|
|CMENT
|98,45
|8.696.100
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.562.936.094
|% 10,00
|
|ADEL
|344,40
|182.026.094
|% 10,00
|
|EKIZ
|26,18
|4.461.543
|% 10,00
|
|AKSUE
|34,02
|389.024.987
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|7.533.405
|% -9,96
|
|TKNSA
|26,68
|414.485.814
|% -8,32
|
|KORDS
|84,20
|554.950.356
|% -8,13
|
|SELVA
|13,84
|196.266.800
|% -8,04
|
|THYAO
|261,80
|13.802.403.850
|% -1,91
|
|ASTOR
|115,10
|7.884.772.888
|% 7,27
|
|KOZAL
|28,24
|6.474.688.787
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,61
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,37
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,61
|
|EKGYO
|8,95
|2.788.106.491
|% -1,97
|
|SKBNK
|3,19
|960.047.834
|% 2,57
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,37
|
|ADESE
|1,98
|469.673.974
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0177
|27,0232
|% 0,23
|
|Euro
|29,6037
|29,6104
|% -0,25
|
|Sterlin
|34,3178
|34,4900
|% -0,22
|
|Frank
|30,7362
|30,9214
|% -0,18
|
|Riyal
|7,1802
|7,2162
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-10,80
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|-6,93
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.162
|11.268
|122,00
|
|Yarım
|5.585
|5.660
|61,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.830
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,77
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,76
|-0,32
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 04 kaybederek (% -0.78 ) 6, 605
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, QNBFL, EKIZ, MIATK, GLBMD, EMKEL, KTLEV, OYAYO, TETMT, IZFAS
-
17:59
SMRTG, EUKYO, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BRKVY, TSPOR, AKCNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 131.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 490 adet işlem