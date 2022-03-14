***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli kararıyla Esas Sözleşmemizin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 20. maddesinin Şirketimizin kar payı avansı dağıtımına izin verecek şekilde değiştirilmesinin olağan genel kurulda yatırımcılarımızın onayına sunulacak olması nedeniyle Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nda Şirketimizin kar payı avansı dağıtımına izin verecek şekilde değişiklik yapılmasına, ekte yer alan yeni Kar Dağıtım Politikası'nın Şirket Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010410BIST