***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
14.03.2022 18:25
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli kararıyla Esas Sözleşmemizin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 20. maddesinin Şirketimizin kar payı avansı dağıtımına izin verecek şekilde değiştirilmesinin olağan genel kurulda yatırımcılarımızın onayına sunulacak olması nedeniyle Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nda Şirketimizin kar payı avansı dağıtımına izin verecek şekilde değişiklik yapılmasına, ekte yer alan yeni Kar Dağıtım Politikası'nın Şirket Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010410
BIST
18:052.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 34,63
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
18:0514,7938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0285
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
18:0516,2846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1467
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3007
En Düşük
15,9026
18:05928,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -13,19
|Açılış
|: 928,14
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOBET
|4,51
|54.940.825
|% 10,00
|
|FENER
|26,42
|114.005.475
|% 9,99
|
|RAYSG
|11,78
|1.064.065
|% 9,99
|
|MERIT
|31,72
|9.358.250
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.565.776
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,87
|139.917.165
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|173.922.902
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,39
|22.763.385
|% -9,23
|
|ISBTR
|58.101,00
|1.045.504
|% -9,22
|
|ULUSE
|59,05
|3.708.629
|% -7,01
|
|THYAO
|26,62
|2.966.573.159
|% 0,76
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|KCHOL
|33,96
|1.587.702.966
|% 8,50
|
|KRDMD
|14,78
|1.564.788.902
|% -1,07
|
|DOHOL
|3,33
|931.799.807
|% 4,39
|
|YKBNK
|3,75
|851.178.930
|% 1,63
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|ODAS
|1,54
|271.550.090
|% 1,32
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7685
|14,7938
|% 0,19
|
|Euro
|16,2255
|16,2846
|% 0,91
|
|Sterlin
|19,2069
|19,3033
|% 0,09
|
|Frank
|15,6956
|15,7901
|% -0,22
|
|Riyal
|3,9198
|3,9395
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-24,79
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-9,56
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,28
|
|B. Petrol
|106
|106
|-7,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866