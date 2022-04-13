***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
13.04.2022 15:58
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayrihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'unda Şirket Kar Dağıtım Politikasının ekli şekilde revize edilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020060
BIST
15:502.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,63
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.455
15:5014,6025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0039
|Açılış
|: 14,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
15:5015,8443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0339
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
15:50927,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,73
|Açılış
|: 927,85
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler15:48
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|11.775.397
|% 9,87
|
|CRDFA
|2,35
|31.758.336
|% 9,81
|
|AVGYO
|3,55
|27.028.487
|% 8,90
|
|ZOREN
|2,19
|594.198.918
|% 8,42
|
|ASUZU
|81,00
|23.579.289
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.257.521
|% -9,97
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|ISFIN
|4,15
|304.645.434
|% -8,79
|
|PINSU
|3,76
|53.585.720
|% -8,29
|
|THYAO
|36,96
|2.447.017.297
|% -0,75
|
|GARAN
|13,63
|2.424.975.790
|% -0,73
|
|SISE
|17,46
|2.244.993.755
|% 1,10
|
|EREGL
|35,00
|2.128.154.338
|% 1,69
|
|KRDMD
|16,15
|2.125.400.850
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,03
|2.054.522.930
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,71
|829.538.899
|% -0,37
|
|ODAS
|2,36
|701.796.010
|% 3,96
|
|ZOREN
|2,19
|594.198.918
|% 8,42
|
|GARAN
|13,63
|2.424.975.790
|% -0,73
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5971
|14,6004
|% 0,01
|
|Euro
|15,8225
|15,8414
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,9266
|19,0215
|% 0,13
|
|Frank
|15,5525
|15,6462
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8810
|3,9005
|% 0,11
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|9,89
|
|Altın Gr.
|927
|927
|5,14
|
|Cumhuriyet
|6.141
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.111
|6.263
|3,70
|
|Yarım
|2.953
|3.030
|1,79
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,70
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,12
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,52
|
Seans Raporu
15:48
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16:03CRDFA
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