***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayrihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'unda Şirket Kar Dağıtım Politikasının ekli şekilde revize edilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020060BIST