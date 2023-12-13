***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., değerlendirmesi sonucunda Şirketimiz'in Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu 'AA+ (tr)', Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notunu ise 'J1+ (tr)' ve görünümlerini ise 'Stabil' olarak teyit etmiştir. Bununla birlikte, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kredi Notları ve görünümleri de 'BB / Negatif' olarak teyit edilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225627BIST