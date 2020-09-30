***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 08:25
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Dominikus Golsong'un emeklilik nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne Goodyear EMEA Hukuk Direktörü François Colin De Verdière'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Dominikus Golsong'un yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877323
BIST
18:051.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.132
En Düşük
1.112
18:057,7782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0386
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8384
En Düşük
7,7464
18:059,1334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0453
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2060
En Düşük
9,0991
18:05471,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,65
|Açılış
|: 471,89
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
471,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,88
|6.443.427
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,30
|657.030
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|1.123.053
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.742.401
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|2.306.160
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|BMELK
|9,27
|3.474.638
|% -10,00
|
|METUR
|8,57
|13.314.527
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|6.301.515
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.398.408
|% -9,96
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% -4,89
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% -1,29
|
|ASELS
|18,61
|1.723.857.336
|% 6,59
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,80
|673.716.517
|% -5,88
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% -4,89
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,73
|487.983.271
|% 4,85
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% -1,29
|
|ODAS
|2,72
|656.753.457
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7794
|7,7915
|% -0,32
|
|Euro
|9,1246
|9,1443
|% -0,37
|
|Sterlin
|9,9424
|9,9922
|% -0,69
|
|Frank
|8,4001
|8,4507
|% -0,74
|
|Riyal
|2,0649
|2,0752
|% -0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-7,30
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|41,19
|41,19
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58OZRDN
Yüzde 6.61 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 587 adet işlem
-
17:56HDFGS
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 841, 262 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 20, 793.00 milyon TL de
-
17:54GLYHO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 033, 484 adet işlem
-
17:53TMPOL
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem