***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Dominikus Golsong'un emeklilik nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne Goodyear EMEA Hukuk Direktörü François Colin De Verdière'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Dominikus Golsong'un yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877323BIST