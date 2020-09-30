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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.09.2020 08:30
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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin 30 Eylül 2020 tarihinde yaptıkları görev dağılımı sonucunda, Mahmut Sarıoğlu'nun Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Burcu Güvenç Demiryontar'ın ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877324


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Tam 3.141 3.220 45,06  
Yarım 1.518 1.558 21,79  
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Gümüş Gr. 5,95 5,96 -0,12  
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