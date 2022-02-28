***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 18:19
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli Ali Özenli 28.02.2022 tarihi itibarıyla Şirketimizden ayrılmıştır. Kendisinin yerine Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde en kısa sürede yeni bir personel görevlendirilecek olup görevlendirmesi yapılacak kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri, görevlendirme yapıldığında kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005262
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
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1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0438
|Açılış
|: 13,8200
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|Önceki Kapanış
|: 13,8420
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14,1043
En Düşük
13,7333
18:0515,5749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0555
|Açılış
|: 15,4800
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|Önceki Kapanış
|: 15,5800
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15,8246
En Düşük
15,3823
18:05849,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 11,28
|Açılış
|: 849,99
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|Önceki Kapanış
|: 838,71
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872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.887
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8239
|13,8393
|% 0,32
|
|Euro
|15,5191
|15,5749
|% -0,36
|
|Sterlin
|18,4592
|18,5518
|% 0,07
|
|Frank
|14,9706
|15,0608
|% 0,83
|
|Riyal
|3,6669
|3,6853
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|23,16
|
|Altın Gr.
|849
|849
|10,67
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,85
|0,09
|
|B. Petrol
|97,62
|97,62
|3,50
|