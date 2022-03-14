***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2022 18:22
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.02.2022 tarihinde kamuya açıklanan 31.12.2021 tarihli finansal raporumuzun Hasılat ve Satışların Maliyeti dipnotunda yer alan toplam satışlardan indirimler tutarı ile ilgili olarak, yatırımcılarımızdan gelen soru ve bilgi taleplerine ilişkin olarak yatırımcılarımıza bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.
Toplam satışlardan yapılan indirim tutarının Şirketimiz 2021 yılı mali tablolarındaki sunumu farklı bir sınıflandırma yöntemi nedeniyle 31.12.2020 tarihli mali tablolarımızdaki sunumdan farklılık arz etmektedir. Gösterim farklılığından kaynaklanan bu gösterim/sunum değişikliğinin finansal tablolarımız ve Şirket karlılığı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamakta olup Şirketimiz 31.12.2022 mali tablolarından itibaren toplam satışlardan indirim tutarının mali tablolarımızda gösteriminde 31.12.2020 tarihli finansal raporumuzda kullanılan sınıflandırma yöntemine geri dönecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010403
BIST
18:052.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 34,63
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
18:0514,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0240
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
18:0516,2924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1545
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3007
En Düşük
15,9026
18:05931,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -10,14
|Açılış
|: 931,20
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOBET
|4,51
|54.940.825
|% 10,00
|
|FENER
|26,42
|114.005.475
|% 9,99
|
|RAYSG
|11,78
|1.064.065
|% 9,99
|
|MERIT
|31,72
|9.358.250
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.565.776
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,87
|139.917.165
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|173.922.902
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,39
|22.763.385
|% -9,23
|
|ISBTR
|58.101,00
|1.045.504
|% -9,22
|
|ULUSE
|59,05
|3.708.629
|% -7,01
|
|THYAO
|26,62
|2.966.573.159
|% 0,76
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|KCHOL
|33,96
|1.587.702.966
|% 8,50
|
|KRDMD
|14,78
|1.564.788.902
|% -1,07
|
|DOHOL
|3,33
|931.799.807
|% 4,39
|
|YKBNK
|3,75
|851.178.930
|% 1,63
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|ODAS
|1,54
|271.550.090
|% 1,32
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7829
|14,7893
|% 0,16
|
|Euro
|16,2489
|16,2924
|% 0,96
|
|Sterlin
|19,2166
|19,3129
|% 0,14
|
|Frank
|15,7285
|15,8233
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9303
|3,9500
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|-23,08
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-9,27
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,28
|
|B. Petrol
|106
|106
|-7,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866