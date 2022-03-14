***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.02.2022 tarihinde kamuya açıklanan 31.12.2021 tarihli finansal raporumuzun Hasılat ve Satışların Maliyeti dipnotunda yer alan toplam satışlardan indirimler tutarı ile ilgili olarak, yatırımcılarımızdan gelen soru ve bilgi taleplerine ilişkin olarak yatırımcılarımıza bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.Toplam satışlardan yapılan indirim tutarının Şirketimiz 2021 yılı mali tablolarındaki sunumu farklı bir sınıflandırma yöntemi nedeniyle 31.12.2020 tarihli mali tablolarımızdaki sunumdan farklılık arz etmektedir. Gösterim farklılığından kaynaklanan bu gösterim/sunum değişikliğinin finansal tablolarımız ve Şirket karlılığı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamakta olup Şirketimiz 31.12.2022 mali tablolarından itibaren toplam satışlardan indirim tutarının mali tablolarımızda gösteriminde 31.12.2020 tarihli finansal raporumuzda kullanılan sınıflandırma yöntemine geri dönecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010403BIST