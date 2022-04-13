***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2022 15:13
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.04.2022 tarihli kararıyla Şirketimiz Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak da seçilmiştir. Aynı kişinin her iki pozisyona seçilmesinin nedeni Mahmut Sarıoğlu'nun İstanbul'da yerleşik olması nedeniyle, Şirketin daha hızlı ve etkin karar almasını sağlamak ve ayrıca "markamızın değerini artırırken sürdürülebilir gelir ve kar elde etme hedefimiz" doğrultusunda daha odaklı bir yaklaşım oluşturmaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020038
BIST
15:532.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,52
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.455
15:5314,6012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0026
|Açılış
|: 14,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
15:5315,8385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0281
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
15:53928,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,92
|Açılış
|: 928,03
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler15:50
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|11.775.397
|% 9,87
|
|CRDFA
|2,35
|31.758.336
|% 9,81
|
|AVGYO
|3,55
|27.028.487
|% 8,90
|
|ZOREN
|2,19
|594.198.918
|% 8,42
|
|ASUZU
|81,00
|23.579.289
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.257.521
|% -9,97
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|ISFIN
|4,15
|304.645.434
|% -8,79
|
|PINSU
|3,76
|53.585.720
|% -8,29
|
|THYAO
|36,96
|2.447.017.297
|% -0,75
|
|GARAN
|13,63
|2.424.975.790
|% -0,73
|
|SISE
|17,46
|2.244.993.755
|% 1,10
|
|EREGL
|35,00
|2.128.154.338
|% 1,69
|
|KRDMD
|16,15
|2.125.400.850
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,03
|2.054.522.930
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,71
|829.538.899
|% -0,37
|
|ODAS
|2,36
|701.796.010
|% 3,96
|
|ZOREN
|2,19
|594.198.918
|% 8,42
|
|GARAN
|13,63
|2.424.975.790
|% -0,73
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5965
|14,6025
|% 0,03
|
|Euro
|15,8256
|15,8443
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,9266
|19,0215
|% 0,13
|
|Frank
|15,5525
|15,6462
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8810
|3,9005
|% 0,11
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|9,89
|
|Altın Gr.
|927
|927
|5,14
|
|Cumhuriyet
|6.141
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.111
|6.263
|3,70
|
|Yarım
|2.953
|3.030
|1,79
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,70
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,12
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,52
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05VESTL
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 29.80 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 251, 494 adet işlem
-
16:04SNGYO
Yüzde 4.56 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 550, 061 adet işlem
-
16:03CRDFA
Yüzde 9.81 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 970, 753 adet işlem
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 87 artarak (% 0.32 ) 2, 759
-
16:01
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, SISE