***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.04.2022 tarihli kararıyla Şirketimiz Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak da seçilmiştir. Aynı kişinin her iki pozisyona seçilmesinin nedeni Mahmut Sarıoğlu'nun İstanbul'da yerleşik olması nedeniyle, Şirketin daha hızlı ve etkin karar almasını sağlamak ve ayrıca "markamızın değerini artırırken sürdürülebilir gelir ve kar elde etme hedefimiz" doğrultusunda daha odaklı bir yaklaşım oluşturmaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020038BIST