***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 22.08.2022 tarihli kararıyla 01.09.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine Marwa Atef Khiralla Abdelaziz Khairalla'nın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057529BIST