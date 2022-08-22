***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.08.2022 14:04
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 22.08.2022 tarihli kararıyla 01.09.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine Marwa Atef Khiralla Abdelaziz Khairalla'nın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057529
BIST
13:573.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 24,67
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
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3.047
En Düşük
3.011
13:5718,1276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
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18,1473
En Düşük
18,0434
13:5718,1530
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,2500
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|Önceki Kapanış
|: 18,2850
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18,2246
En Düşük
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13:571.011,06
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.011,06
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|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:55
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.394.826
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,07
|18.887.514
|% 9,96
|
|BERA
|18,77
|188.640.772
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|176.090.345
|% 9,90
|
|AZTEK
|13,33
|340.321.039
|% -8,01
|
|GLRYH
|3,84
|44.141.030
|% -6,34
|
|DENGE
|2,10
|32.986.353
|% -5,83
|
|SKTAS
|3,01
|22.319.448
|% -5,05
|
|DURDO
|29,72
|11.119.449
|% -4,38
|
|THYAO
|68,65
|2.171.623.058
|% 0,22
|
|SASA
|54,45
|1.620.206.539
|% 2,74
|
|EKGYO
|3,77
|1.379.461.507
|% 3,01
|
|PETKM
|11,89
|1.362.437.927
|% 2,50
|
|TUPRS
|323,50
|1.200.436.322
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,77
|1.379.461.507
|% 3,01
|
|YKBNK
|5,73
|1.028.977.816
|% 1,06
|
|ADESE
|0,91
|132.549.035
|% 4,60
|
|DOHOL
|4,93
|636.789.431
|% -0,60
|
|ZOREN
|2,87
|364.868.731
|% 2,87
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1172
|18,1279
|% 0,23
|
|Euro
|18,1433
|18,1539
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,3293
|21,4363
|% -0,00
|
|Frank
|18,8263
|18,9397
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8110
|4,8352
|% 0,21
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-12,12
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|-39,00
|
|Tam
|6.818
|6.873
|-64,00
|
|Yarım
|3.322
|3.360
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|96,55
|96,55
|-0,17
|