***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2023 19:26
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.03.2023 tarihli KAP açıklamamızda küresel talebin bir sonucu olarak ve işletme sermayesinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi için fabrikalarımızdaki mevcut 7(yedi) gün kesintisiz çalışma programından 6 (altı) gün çalışma programına geçilmesine karar verildiği, İzmit fabrikası için Haziran ayı içinde, Adapazarı fabrikası için de Temmuz ayında başlanması hedeflenen bu yeni çalışma modelinin 2023 yılının Aralık ayı sonuna kadar sürdürülmesinin planlanmakta olduğu ve fabrikalarımızda belirtilen tarihler arasında pazar günleri üretim yapılmayacağı belirtilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihli kararıyla İzmit fabrikası için Haziran ayında başlaması planlanan söz konusu çalışma programına 02.05.2023 tarihi itibariyle geçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139456
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -33,53
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.057
18:0519,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0418
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
18:0521,2033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0805
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,1570
18:051.242,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,59
|Açılış
|: 1.242,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.234,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|139,70
|5.379.149
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|4.496.496
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.413.498.464
|% 9,99
|
|QNBFL
|92,50
|927.599
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|35.877.241
|% -10,00
|
|PAMEL
|236,70
|59.751.488
|% -10,00
|
|ATSYH
|97,20
|4.256.434
|% -10,00
|
|BRKO
|4,14
|1.790.985
|% -10,00
|
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% -9,99
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,97
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% -1,57
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 2,54
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% -1,02
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% -0,91
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% -1,07
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3832
|19,3921
|% 0,22
|
|Euro
|21,1877
|21,2033
|% -0,38
|
|Sterlin
|23,8919
|24,0118
|% -0,24
|
|Frank
|21,4689
|21,5982
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1530
|5,1789
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-8,69
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.759
|8.895
|104,00
|
|Yarım
|4.278
|4.353
|51,00
|
|Çeyrek
|2.139
|2.176
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,53
|-0,25
|
|B. Petrol
|84,62
|84,62
|-1,69
|