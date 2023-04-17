***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.03.2023 tarihli KAP açıklamamızda küresel talebin bir sonucu olarak ve işletme sermayesinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi için fabrikalarımızdaki mevcut 7(yedi) gün kesintisiz çalışma programından 6 (altı) gün çalışma programına geçilmesine karar verildiği, İzmit fabrikası için Haziran ayı içinde, Adapazarı fabrikası için de Temmuz ayında başlanması hedeflenen bu yeni çalışma modelinin 2023 yılının Aralık ayı sonuna kadar sürdürülmesinin planlanmakta olduğu ve fabrikalarımızda belirtilen tarihler arasında pazar günleri üretim yapılmayacağı belirtilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihli kararıyla İzmit fabrikası için Haziran ayında başlaması planlanan söz konusu çalışma programına 02.05.2023 tarihi itibariyle geçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139456BIST