***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2023 10:44
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 Haziran 2023 tarihli kararıyla 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirketimiz Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Mahmut Sarıoğlu'nun görev değişikliği nedeniyle Genel Müdürlük görevinden ayrılmasına ve Mahmut Sarıoğlu'nun görev değişikliği nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine, Genel Müdür Yardımcısı Marwa Atef Khairalla Abdelaziz Khairalla'ın atanmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155958
BIST
14:175.303
En Düşük
|Değişim
|: 3,68%
|| 188,05
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.305
14:1721,2157
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2590
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
14:1722,7859
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,3287
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
14:171.324,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 11,49
|Açılış
|: 1.324,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler14:17
|SASA
|63,80
|2.964.129.366
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|67.126.864
|% 10,00
|
|GEREL
|22,90
|93.076.783
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.567.992
|% 9,99
|
|EKIZ
|15,42
|989.517
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|26.080.286
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|366.600.051
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|2.045.561
|% -6,15
|
|PEKGY
|7,14
|51.438.265
|% -5,80
|
|GMTAS
|12,39
|45.924.061
|% -4,18
|
|THYAO
|158,10
|6.552.482.026
|% 5,33
|
|AKBNK
|17,99
|3.162.591.930
|% 2,51
|
|SASA
|63,80
|2.964.129.366
|% 10,00
|
|KCHOL
|90,55
|2.897.568.913
|% 6,15
|
|YKBNK
|11,81
|2.409.046.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|11,81
|2.409.046.268
|% 2,25
|
|AKBNK
|17,99
|3.162.591.930
|% 2,51
|
|EKGYO
|7,38
|1.090.414.143
|% 1,10
|
|ISCTR
|12,46
|1.696.742.626
|% 1,63
|
|SKBNK
|2,49
|192.108.682
|% 0,40
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2108
|21,2157
|% 1,24
|
|Euro
|22,7516
|22,7859
|% 1,46
|
|Sterlin
|26,2057
|26,3371
|% 0,77
|
|Frank
|23,1991
|23,3389
|% 1,00
|
|Riyal
|5,6420
|5,6703
|% 1,28
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-6,00
|
|Altın Gr.
|1.325
|1.325
|12,20
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.095
|-1,00
|
|Tam
|8.906
|9.137
|-5,66
|
|Yarım
|4.384
|4.468
|-98,00
|
|Çeyrek
|2.199
|2.241
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,00
|16,02
|0,08
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|1,34
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:32JANTS
Yüzde 8.66 oranında artışla 110.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 680, 526 adet işlem
-
14:31KMPUR
Yüzde 7.01 oranında artışla 95.35 lira fiyatla işlem gören hissede 781, 953 adet işlem
-
14:29TMSN
Yüzde 7.06 oranında artışla 60.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 866, 919 adet işlem
-
14:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 171, 84 artarak (% 3.74 ) 4, 767
-
14:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, GEREL, SNICA, EKIZ, EMNIS, SASA, OSMEN, EUKYO