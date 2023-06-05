***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 Haziran 2023 tarihli kararıyla 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirketimiz Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Mahmut Sarıoğlu'nun görev değişikliği nedeniyle Genel Müdürlük görevinden ayrılmasına ve Mahmut Sarıoğlu'nun görev değişikliği nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine, Genel Müdür Yardımcısı Marwa Atef Khairalla Abdelaziz Khairalla'ın atanmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155958BIST