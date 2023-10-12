***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2023 17:17
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. Maddesi 2. Fıkrası gereğince, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Personeli Ecem Durğun'un istifası ile görevi sona ermiş olup, Büşra Erdem Oktay 12.10.2023 tarihi itibariyle Yatırımcı İlişkileri Personeli olarak görevlendirilmiştir.
Telefon N 0212 3295145 - E-Posta: yatirimci_iliskileri@goodyear.com
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205223
BIST
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18:058.259
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -71,37
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.055
En Yüksek
8.471
18:0527,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1161
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7773
En Düşük
27,6408
18:0529,3517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0684
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3007
18:051.671,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.671,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.098,90
|222.618.115
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|16.004.445
|% 10,00
|
|POLTK
|9.997,30
|113.372.586
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|8.411.920
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|465.092.963
|% -10,00
|
|ENSRI
|38,70
|523.645.245
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|7.123.292
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|1.308.359
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|30.035.712
|% -10,00
|
|THYAO
|225,10
|8.467.534.087
|% -2,17
|
|ASELS
|43,10
|7.553.636.080
|% 2,67
|
|TUPRS
|147,20
|6.511.655.659
|% 1,94
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|GESAN
|109,80
|5.677.829.204
|% 7,65
|
|EKGYO
|7,93
|3.661.630.402
|% -3,06
|
|ZOREN
|6,33
|2.424.560.534
|% 2,76
|
|ODAS
|13,53
|5.078.978.625
|% 0,22
|
|KATMR
|2,98
|1.129.769.206
|% -2,30
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7479
|27,7538
|% 0,33
|
|Euro
|29,3421
|29,3570
|% -0,21
|
|Sterlin
|33,7790
|33,9484
|% -0,60
|
|Frank
|30,4770
|30,6606
|% -0,30
|
|Riyal
|7,3748
|7,4118
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|-1,93
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|2,77
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.335
|11.439
|-12,00
|
|Yarım
|5.685
|5.742
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.871
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,48
|19,50
|-0,11
|
|B. Petrol
|86,77
|86,77
|0,95
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NUGYO
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 259, 951 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 73 kaybederek (% -2.52 ) 8, 505
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, KATMR
-
17:56XU100
Endeks 8, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 53 altında . İşlem hacmi 144, 898.00 milyon TL de
-
17:56EUKYO
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 386 adet işlem