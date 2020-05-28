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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.05.2020 10:09
GÜNCEL HABERLER



***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT SARIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 26.03.2015 İcrada Görevli Genel Müdür, Tüketici Lastikleri Direktörü, Ticari Lastikler Direktörü - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
SEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 29.03.2017 İcrada Görevli Değil - yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663949 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2017 İcrada Görevli Değil - Çelebi Havacılık Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663949 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HUBERT GEORGES YVES MİLLASSEAU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.02.2019 İcrada Görevli Mali İşler Direktörü - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
DOMINIKUS GOLSONG Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 27.04.2005 İcrada Görevli Değil Goodyear EMEA Hukuk Direktörü Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
JEAN PHILIPPE LECERF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil - Goodyear Gelişen Piyasalar Finans Direktörü Evet 0 Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847136


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VESTL 13,84 114.233.071 % 0,00  
TIRE 6,93 39.741.569 % 0,00  
SAYAS 3,56 5.840.061 % 0,00  
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Sterlin 8,2980 8,3397 % 0,22  
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Riyal 1,8006 1,8096 % 0,14  
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Altın Gr. 375 375 2,68  
Cumhuriyet 2.436 2.466 19,50  
Tam 2.508 2.530 20,00  
Yarım 1.224 1.237 9,80  
Çeyrek 612 619 4,90  
Gümüş.Ons 17,32 17,35 0,08  
Gümüş Gr. 3,78 3,79 0,02  
B. Petrol 34,14 34,14 -0,60  
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