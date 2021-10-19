***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEser Taşcı Yatırımcı İlişkileri Müdürü 06.08.2014 (212) 3295145 ve (549) 7827362 yatirimci_iliskileri@goodyear.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205359 / 700644Ali Özenli Yatırımcı İlişkileri Personeli 19.10.2021 (212) 3295000 yatirimci_iliskileri@goodyear.comYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDOĞAN ÖMER TANBAY Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar Üst Düzey Yönetici Orijinal Ekipman Satış MüdürüMAHMUT SARIOĞLU Genel Müdür Elektrik Mühendisi Tüketici Lastikleri Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ticari Lastikler DirektörüSAFFET GÜVEN LOĞOĞLU İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey YöneticiERTAN SAN Tüketici Lastikleri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Tüketici Lastikleri Güney Doğu Anadolu Bölge MüdürüBÜLENT OCAK Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici FP&A Müdürü, Satış Operasyon ve Fiyatlandırma MüdürüUTKU İLHAN Adapazarı Fabrika Direktörü Mühendis Üretim MüdürüTEMEL DOĞANAY Ticari Lastikler Direktörü Kimya MühendisiBURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli Finansal KontrolörMÜGE AKSEL Kıdemli Hukuk Danışmanı AvukatCEREN ÖZEL İnsan Kaynakları Direktörü (vekaleten) Diğer SAG Türkiye İK İş Ortağı, Ücretlendirme & Yan Haklar Müdürü ve İK Destek Fonksiyonlar İş Ortağıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971402BIST