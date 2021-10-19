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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.10.2021 14:48



***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Eser Taşcı Yatırımcı İlişkileri Müdürü 06.08.2014 (212) 3295145 ve (549) 7827362 yatirimci_iliskileri@goodyear.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205359 / 700644
Ali Özenli Yatırımcı İlişkileri Personeli 19.10.2021 (212) 3295000 yatirimci_iliskileri@goodyear.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DOĞAN ÖMER TANBAY Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar Üst Düzey Yönetici Orijinal Ekipman Satış Müdürü
MAHMUT SARIOĞLU Genel Müdür Elektrik Mühendisi Tüketici Lastikleri Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ticari Lastikler Direktörü
SAFFET GÜVEN LOĞOĞLU İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
ERTAN SAN Tüketici Lastikleri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Tüketici Lastikleri Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü
BÜLENT OCAK Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici FP&A Müdürü, Satış Operasyon ve Fiyatlandırma Müdürü
UTKU İLHAN Adapazarı Fabrika Direktörü Mühendis Üretim Müdürü
TEMEL DOĞANAY Ticari Lastikler Direktörü Kimya Mühendisi
BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli Finansal Kontrolör
MÜGE AKSEL Kıdemli Hukuk Danışmanı Avukat
CEREN ÖZEL İnsan Kaynakları Direktörü (vekaleten) Diğer SAG Türkiye İK İş Ortağı, Ücretlendirme & Yan Haklar Müdürü ve İK Destek Fonksiyonlar İş Ortağı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971402


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PRKAB 18,92 51.203.822 % 10,00  
FADE 8,69 67.901.604 % 10,00  
DOBUR 32,64 5.025.329 % 9,97  
TLMAN 34,44 103.577.259 % 9,96  
KSTUR 289,90 828.473 % 9,35  
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16:04 Alış Satış %  
Dolar 9,3182 9,3224 % -0,09  
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Sterlin 12,8384 12,9028 % 0,46  
Frank 10,0945 10,1553 % 0,29  
Riyal 2,4782 2,4906 % -0,13  
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16:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 19,74  
Altın Gr. 534 534 4,29  
Cumhuriyet 3.532 3.585 31,00  
Tam 3.516 3.605 32,24  
Yarım 1.700 1.744 15,59  
Çeyrek 852 872 7,80  
Gümüş.Ons 24,10 24,12 0,91  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 0,24  
B. Petrol 84,51 84,51 0,18  
Seans Raporu 16:04
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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