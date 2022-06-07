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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.06.2022 10:27
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DOĞAN ÖMER TANBAY Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar Üst Düzey Yönetici Orijinal Ekipman Satış Müdürü
MAHMUT SARIOĞLU Genel Müdür Elektrik Mühendisi Tüketici Lastikleri Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ticari Lastikler Direktörü
SAFFET GÜVEN LOĞOĞLU İzmit Fabrika Direktörü Kimya Mühendisi
ERTAN SAN Tüketici Lastikleri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Tüketici Lastikleri Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü
BÜLENT OCAK Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici FP&A Müdürü, Satış Operasyon ve Fiyatlandırma Müdürü
UTKU İLHAN Adapazarı Fabrika Direktörü Mühendis Üretim Müdürü
TEMEL DOĞANAY Ticari Lastikler Direktörü Kimya Mühendisi
BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli Finansal Kontrolör
MÜGE AKSEL Kıdemli Hukuk Danışmanı Avukat
CEREN ÖZEL İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli SAG Türkiye İK İş Ortağı, Ücretlendirme & Yan Haklar Müdürü ve İK Destek Fonksiyonlar İş Ortağı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035142


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 1,42 33.547.213 % 42,00  
INTEM 62,70 22.856.278 % 10,00  
RYSAS 9,07 38.364.487 % 9,94  
QUAGR 29,32 77.937.266 % 8,59  
TETMT 277,60 42.284.021 % 8,23  
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13:55 Alış Satış %  
Dolar 16,7475 16,7551 % 1,10  
Euro 17,9150 17,9534 % 1,19  
Sterlin 20,8965 21,0013 % 1,01  
Frank 17,0864 17,1894 % 0,57  
Riyal 4,4506 4,4729 % 1,10  
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13:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 8,88  
Altın Gr. 996 996 15,53  
Cumhuriyet 6.631 6.731 70,00  
Tam 6.611 6.775 83,79  
Yarım 3.195 3.277 40,53  
Çeyrek 1.603 1.639 20,26  
Gümüş.Ons 22,04 22,08 -0,02  
Gümüş Gr. 11,88 11,89 0,12  
B. Petrol 119 119 -0,20  
Seans Raporu 13:55
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