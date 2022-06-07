***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.06.2022 10:27
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DOĞAN ÖMER TANBAY Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar Üst Düzey Yönetici Orijinal Ekipman Satış Müdürü
MAHMUT SARIOĞLU Genel Müdür Elektrik Mühendisi Tüketici Lastikleri Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ticari Lastikler Direktörü
SAFFET GÜVEN LOĞOĞLU İzmit Fabrika Direktörü Kimya Mühendisi
ERTAN SAN Tüketici Lastikleri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Tüketici Lastikleri Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü
BÜLENT OCAK Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici FP&A Müdürü, Satış Operasyon ve Fiyatlandırma Müdürü
UTKU İLHAN Adapazarı Fabrika Direktörü Mühendis Üretim Müdürü
TEMEL DOĞANAY Ticari Lastikler Direktörü Kimya Mühendisi
BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli Finansal Kontrolör
MÜGE AKSEL Kıdemli Hukuk Danışmanı Avukat
CEREN ÖZEL İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli SAG Türkiye İK İş Ortağı, Ücretlendirme & Yan Haklar Müdürü ve İK Destek Fonksiyonlar İş Ortağı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035142
BIST
13:572.644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,43
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:5716,7500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1766
|Açılış
|: 16,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
13:5717,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2107
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
13:57996,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 15,52
|Açılış
|: 996,28
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
996,69
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:55
|MARTI
|1,42
|33.547.213
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|22.856.278
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.364.487
|% 9,94
|
|QUAGR
|29,32
|77.937.266
|% 8,59
|
|TETMT
|277,60
|42.284.021
|% 8,23
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|74,00
|1.181.716.122
|% -6,03
|
|COSMO
|8,94
|73.994
|% -4,79
|
|KUYAS
|6,95
|39.306.923
|% -4,01
|
|DOKTA
|25,32
|1.488.941
|% -3,58
|
|THYAO
|48,24
|2.273.735.104
|% 0,79
|
|SASA
|44,74
|1.725.578.390
|% 1,04
|
|TOASO
|74,00
|1.181.716.122
|% -6,03
|
|KARSN
|7,35
|1.168.205.395
|% 1,38
|
|SAHOL
|21,32
|1.152.109.035
|% 1,81
|
|ODAS
|3,05
|681.175.387
|% 1,67
|
|KARSN
|7,35
|1.168.205.395
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,88
|402.709.209
|% 0,35
|
|TSKB
|2,42
|280.249.122
|% 3,86
|
|YKBNK
|4,92
|571.799.832
|% -1,20
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7475
|16,7551
|% 1,10
|
|Euro
|17,9150
|17,9534
|% 1,19
|
|Sterlin
|20,8965
|21,0013
|% 1,01
|
|Frank
|17,0864
|17,1894
|% 0,57
|
|Riyal
|4,4506
|4,4729
|% 1,10
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|8,88
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,53
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.611
|6.775
|83,79
|
|Yarım
|3.195
|3.277
|40,53
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|20,26
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,20
|