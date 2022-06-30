***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2022 12:10
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Eser Taşcı Yatırımcı İlişkileri Müdürü 06.08.2014 (212) 3295000 eser_tasci@goodyear.com yatirimci_iliskileri@goodyear.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205359 / 700644
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT SARIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 26.03.2015 İcrada Görevli Genel Müdür, Tüketici Lastikleri Direktörü, Ticari Lastikler Direktörü - 0 - Bağımsız Üye Değil
SEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 29.03.2017 İcrada Görevli Değil - yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663949 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2017 İcrada Görevli Değil -
11:582.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
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|Açılış
|: 2.401
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|Önceki Kapanış
|: 2.402
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2.422
En Düşük
2.383
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En Yüksek
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|Açılış
|: 16,7200
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|Önceki Kapanış
|: 16,7100
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16,7695
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 17,4500
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|Önceki Kapanış
|: 17,5250
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17,5098
En Düşük
17,3212
11:58972,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 973,10
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|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler11:56
|YGGYO
|22,90
|1.201.361
|% 9,99
|
|BMSCH
|10,61
|65.291.005
|% 7,17
|
|RTALB
|7,27
|68.020.344
|% 7,07
|
|PEGYO
|1,84
|19.157.936
|% 6,36
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|LIDFA
|11,34
|13.865.140
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.215.378
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|210,40
|15.563.798
|% -5,52
|
|THYAO
|46,08
|1.584.224.565
|% -0,22
|
|SISE
|21,40
|1.389.302.220
|% 3,48
|
|EREGL
|26,60
|485.727.685
|% 0,23
|
|KRDMD
|11,05
|434.724.308
|% -0,99
|
|SAHOL
|19,06
|365.391.605
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,64
|342.908.470
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,30
|347.017.143
|% 0,23
|
|ODAS
|2,88
|207.872.451
|% -0,69
|
|SISE
|21,40
|1.389.302.220
|% 3,48
|
|TSKB
|1,92
|118.208.169
|% -4,95
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6683
|16,6869
|% 0,29
|
|Euro
|17,4147
|17,4488
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,1847
|20,2859
|% 0,34
|
|Frank
|17,3781
|17,4828
|% 0,10
|
|Riyal
|4,4300
|4,4522
|% 0,16
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,64
|
|Altın Gr.
|974
|974
|0,68
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.596
|-3,00
|
|Tam
|6.498
|6.587
|-54,00
|
|Yarım
|3.180
|3.221
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.610
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,71
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,17
|