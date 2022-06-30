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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.06.2022 12:10
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Eser Taşcı Yatırımcı İlişkileri Müdürü 06.08.2014 (212) 3295000 eser_tasci@goodyear.com yatirimci_iliskileri@goodyear.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205359 / 700644

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT SARIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 26.03.2015 İcrada Görevli Genel Müdür, Tüketici Lastikleri Direktörü, Ticari Lastikler Direktörü - 0 - Bağımsız Üye Değil
SEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 29.03.2017 İcrada Görevli Değil - yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663949 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2017 İcrada Görevli Değil -
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGGYO 22,90 1.201.361 % 9,99  
BMSCH 10,61 65.291.005 % 7,17  
RTALB 7,27 68.020.344 % 7,07  
PEGYO 1,84 19.157.936 % 6,36  
SERVE 27,98 80.722 % 5,51  
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Dolar 16,6683 16,6869 % 0,29  
Euro 17,4147 17,4488 % 0,35  
Sterlin 20,1847 20,2859 % 0,34  
Frank 17,3781 17,4828 % 0,10  
Riyal 4,4300 4,4522 % 0,16  
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11:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 -2,64  
Altın Gr. 974 974 0,68  
Cumhuriyet 6.498 6.596 -3,00  
Tam 6.498 6.587 -54,00  
Yarım 3.180 3.221 -26,00  
Çeyrek 1.593 1.610 -13,00  
Gümüş.Ons 20,69 20,71 -0,05  
Gümüş Gr. 11,11 11,13 0,01  
B. Petrol 113 113 0,17  
Seans Raporu 11:56
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