***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.07.2022 11:08
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Eser Taşcı Yatırımcı İlişkileri Müdürü 06.08.2014
12:332.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,50
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
12:3317,6771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0754
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7231
En Düşük
17,5641
12:3318,0054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0802
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,0626
En Düşük
17,9005
12:33958,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,18
|Açılış
|: 958,07
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler12:33
|KAPLM
|56,25
|35.106.810
|% 9,97
|
|DOBUR
|50,80
|6.488.621
|% 9,96
|
|BMSTL
|20,36
|152.815.233
|% 8,94
|
|HEDEF
|8,13
|22.891.468
|% 8,26
|
|POLTK
|806,80
|28.744.340
|% 8,06
|
|LIDER
|24,60
|84.380.522
|% -8,21
|
|HUBVC
|9,03
|10.632.808
|% -4,95
|
|KONYA
|1.159,90
|26.123.563
|% -4,63
|
|IMASM
|65,00
|27.783.122
|% -4,27
|
|SANFM
|15,94
|8.501.206
|% -4,26
|
|THYAO
|51,30
|1.324.869.135
|% -0,10
|
|SISE
|21,12
|563.808.023
|% -0,28
|
|EKGYO
|3,05
|496.232.180
|% 1,33
|
|EREGL
|27,88
|456.664.896
|% -1,27
|
|FROTO
|267,20
|418.140.107
|% 2,10
|
|EKGYO
|3,05
|496.232.180
|% 1,33
|
|ODAS
|3,64
|376.162.822
|% 1,68
|
|SKBNK
|1,29
|120.836.748
|% 4,03
|
|TSKB
|2,29
|171.273.051
|% 1,78
|
|ALBRK
|1,30
|69.540.607
|% 0,78
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6539
|17,6771
|% 0,43
|
|Euro
|17,9848
|18,0054
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,0286
|21,1340
|% 0,03
|
|Frank
|18,1085
|18,2176
|% 0,35
|
|Riyal
|4,6897
|4,7132
|% 0,43
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-11,09
|
|Altın Gr.
|956
|956
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|-39,00
|
|Tam
|6.536
|6.598
|-10,00
|
|Yarım
|3.185
|3.228
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.614
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,33
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,42
|-0,17
|
|B. Petrol
|103
|103
|-3,66
|