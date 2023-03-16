***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNazife Çakır Yatırımcı İlişkileri Müdürü 15.03.2023 (212) 3295145 nazife_cakir@goodyear.com yatirimci_iliskileri@goodyear.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 921461 ve 921462Ecem Durğun Yatırımcı İlişkileri Personeli 11.10.2022 (212) 3295145 yatirimci_iliskileri@goodyear.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125516BIST