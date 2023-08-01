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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.08.2023 08:29
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nazife Çakır Yatırımcı İlişkileri Müdürü 15.03.2023 (212) 3295145, (549) 8334572 nazife_cakir@goodyear.com yatirimci_iliskileri@goodyear.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 921461 ve 921462
Ecem Durğun Yatırımcı İlişkileri Personeli 11.10.2022 (212) 3295145 yatirimci_iliskileri@goodyear.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MARWA ATEF KHAIRALLA ABDELAZIZ KHAIRALLA Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -
BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli Finansal Kontrolör
BÜLENT OCAK Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici FP&A Müdürü, Satış Operasyon ve Fiyatlandırma Müdürü
CEREN ÖZEL İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli SAG Türkiye İK İş Ortağı, Ücretlendirme & Yan Haklar Müdürü ve İK Destek Fonksiyonlar İş Ortağı
DOĞAN ÖMER TANBAY Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar Üst Düzey Yönetici Orijinal Ekipman Satış Müdürü
ERTAN SAN Tüketici Lastikleri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Tüketici Lastikleri Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü
SAFFET GÜVEN LOĞOĞLU İzmit Fabrika Direktörü Kimya Mühendisi
TEMEL DOĞANAY Ticari Lastikler Direktörü Kimya Mühendisi
UTKU İLHAN Adapazarı Fabrika Direktörü Mühendis Üretim Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178830


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ZEDUR 87,45 44.048.856 % 10,00  
SAYAS 54,45 150.098.291 % 10,00  
ATAKP 57,80 344.339.474 % 9,99  
KLSER 36,58 203.101.524 % 9,98  
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Sterlin 34,4857 34,6587 % 0,21  
Frank 30,6822 30,8670 % -0,14  
Riyal 7,1682 7,2041 % 0,31  
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12:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.957 -8,90  
Altın Gr. 1.696 1.696 -3,81  
Cumhuriyet 11.283 11.454 -65,00  
Tam 11.037 11.124 -46,00  
Yarım 5.523 5.587 -24,00  
Çeyrek 2.761 2.794 -11,00  
Gümüş.Ons 24,54 24,57 -0,21  
Gümüş Gr. 21,25 21,27 -0,15  
B. Petrol 85,11 85,11 -0,32  
Seans Raporu 12:08
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