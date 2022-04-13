***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.04.2022 15:08
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.04.2022 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri H.Tanzer Gücümen ve Sezai Bekgöz'un iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline Sezai Bekgöz'un Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu Üyeleri Burcu Güvenç Demiryontar, H. Tanzer Gücümen, Kristian David Hoeh ve Sezai Bekgöz'ün iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve H.Tanzer Gücümen'in Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu üyeleri Burcu Güvenç Demiryontar, François M.J. Colin De Verdiere, H.Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı'nın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline Sezai Bekgöz'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu yapılanmasının gerekleri dikkate alınarak, ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve Komitelerin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020035
BIST
16:232.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -16,69
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
16:2314,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
16:2315,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0290
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
16:23928,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,96
|Açılış
|: 928,07
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler16:23
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|24.699.461
|% 9,99
|
|OYLUM
|2,56
|12.024.672
|% 9,87
|
|AVGYO
|3,58
|35.050.361
|% 9,82
|
|CRDFA
|2,35
|32.231.816
|% 9,81
|
|ASUZU
|81,00
|23.762.835
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.286.266
|% -9,97
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,07
|254.894.712
|% -9,06
|
|ISFIN
|4,14
|334.486.272
|% -9,01
|
|THYAO
|36,56
|2.981.507.884
|% -1,83
|
|GARAN
|13,58
|2.672.001.028
|% -1,09
|
|SISE
|17,24
|2.551.709.536
|% -0,17
|
|KRDMD
|16,04
|2.418.418.062
|% -0,19
|
|EREGL
|34,68
|2.366.197.299
|% 0,76
|
|YKBNK
|5,01
|2.211.587.840
|% -1,02
|
|ODAS
|2,28
|898.975.236
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,69
|982.624.267
|% -1,10
|
|ZOREN
|2,15
|671.883.822
|% 6,44
|
|GARAN
|13,58
|2.672.001.028
|% -1,09
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5993
|14,6015
|% 0,02
|
|Euro
|15,8150
|15,8394
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,9255
|19,0204
|% 0,12
|
|Frank
|15,5558
|15,6495
|% -0,09
|
|Riyal
|3,8808
|3,9002
|% 0,10
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,89
|
|Altın Gr.
|927
|927
|4,91
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.242
|13,00
|
|Tam
|6.109
|6.262
|2,57
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|1,25
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,70
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:38KLMSN
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 550, 179 adet işlem
-
16:37SRVGY
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 80.40 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 929 adet işlem
-
16:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, VESTL, YKBNK
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 02 kaybederek (% -0.63 ) 2, 203
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, AVGYO, ULUSE, CRDFA, OYLUM