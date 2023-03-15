***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 15.03.2023 tarihli kararıyla Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü görevinden ayrılan Eser Taşcı'nın yerine 15.03.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nazife Çakır'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125307BIST