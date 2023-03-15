***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.03.2023 19:23
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 15.03.2023 tarihli kararıyla Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü görevinden ayrılan Eser Taşcı'nın yerine 15.03.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nazife Çakır'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125307
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
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|Önceki Kapanış
|: 5.207
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5.239
En Düşük
5.065
18:0518,9916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 19,2130
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|Önceki Kapanış
|: 19,1800
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19,3433
En Düşük
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18:0520,0492
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 20,2400
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|Önceki Kapanış
|: 20,5400
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20,7218
En Düşük
19,9745
18:051.181,64
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.181,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9854
|18,9916
|% 0,09
|
|Euro
|20,0362
|20,0492
|% -1,55
|
|Sterlin
|22,7533
|22,8675
|% -1,09
|
|Frank
|20,3913
|20,5142
|% -1,39
|
|Riyal
|5,0380
|5,0632
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|28,91
|
|Altın Gr.
|1.181
|1.181
|19,51
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.960
|8.032
|118,00
|
|Yarım
|3.889
|3.930
|58,00
|
|Çeyrek
|1.944
|1.965
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,38
|0,14
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|-4,92
|