***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.05.2023 14:19
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2023 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca -Yönetim Kurulu Üyeleri Muzaffer Gülten Özseven ve Mustafa Taylan Baykut'un iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline Muzaffer Gülten Özseven'in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine, -Yönetim Kurulu Üyeleri Burcu Güvenç Demiryontar, Muzaffer Gülten Özseven, Mustafa Taylan Baykut ve Hüsniye Yılmaz'ın iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve Muzaffer Gülten Özseven'in Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine, -Yönetim Kurulu üyeleri Burcu Güvenç Demiryontar, François M.J. Colin De Verdiere, Muzaffer Gülten Özseven, Mustafa Taylan Baykut ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nazife Çakır'ın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline Mustafa Taylan Baykut'un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine, -Yönetim Kurulu yapılanmasının gerekleri dikkate alınarak, ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine -Komitelerin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153075
BIST
18:054.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,78
|Açılış
|: 4.467
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|Önceki Kapanış
|: 4.466
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4.499
En Düşük
4.436
18:0519,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 21,2000
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|Önceki Kapanış
|: 20,5400
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En Düşük
19,7348
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En Yüksek
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|: -0,05%
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|Açılış
|: 22,8000
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|Önceki Kapanış
|: 22,1500
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22,0453
En Düşük
21,3710
18:051.255,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,50
|Açılış
|: 1.255,60
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|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|47,30
|158.187.924
|% 10,00
|
|POLTK
|2.815,60
|48.401.240
|% 10,00
|
|RODRG
|44,46
|15.906.341
|% 10,00
|
|BURCE
|97,45
|133.767.751
|% 9,99
|
|CELHA
|26,88
|12.788.263
|% 9,98
|
|SAMAT
|26,06
|10.550.782
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|537.347
|% -9,94
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|BJKAS
|12,82
|203.279.552
|% -7,50
|
|DESPC
|19,01
|10.639.703
|% -7,27
|
|SASA
|50,00
|4.034.189.166
|% 8,59
|
|THYAO
|134,40
|3.012.880.858
|% -0,81
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|ASTOR
|51,00
|2.275.471.091
|% 0,69
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|EKGYO
|6,28
|1.127.950.059
|% -2,79
|
|ODAS
|5,69
|670.696.979
|% 9,42
|
|YKBNK
|8,81
|1.052.576.661
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,40
|1.595.114.539
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8553
|19,8593
|% 0,18
|
|Euro
|21,4043
|21,4359
|% -0,08
|
|Sterlin
|24,5881
|24,7114
|% 0,09
|
|Frank
|21,9581
|22,0903
|% -0,10
|
|Riyal
|5,2790
|5,3055
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|-5,22
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.557
|4.780
|118,00
|
|Çeyrek
|2.272
|2.376
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,96
|14,98
|-0,08
|
|B. Petrol
|76,94
|76,94
|0,95
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 98 artarak (% 0.59 ) 4, 953
-
17:58KGYO
Yüzde 5.70 oranında artışla 47.50 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 643 adet işlem
-
17:56BURVA
Yüzde 8.91 oranında artışla 35.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 803 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 7.88 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 751, 068 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 4, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 35, 512.00 milyon TL de