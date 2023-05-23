Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

23.05.2023 14:19
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2023 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca   -Yönetim Kurulu Üyeleri Muzaffer Gülten Özseven ve Mustafa Taylan Baykut'un iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline Muzaffer Gülten Özseven'in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine,  -Yönetim Kurulu Üyeleri Burcu Güvenç Demiryontar, Muzaffer Gülten Özseven, Mustafa Taylan Baykut ve Hüsniye Yılmaz'ın iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve Muzaffer Gülten Özseven'in Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine,  -Yönetim Kurulu üyeleri Burcu Güvenç Demiryontar, François M.J. Colin De Verdiere,  Muzaffer Gülten Özseven, Mustafa Taylan Baykut ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nazife Çakır'ın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline Mustafa Taylan Baykut'un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine,  -Yönetim Kurulu yapılanmasının gerekleri dikkate alınarak, ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine -Komitelerin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153075


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.471
Değişim :  0,11% |  4,78
Açılış :  4.467  
Önceki Kapanış :  4.466  
En Yüksek
4.499 En Düşük
4.436
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BVSAN 47,30 158.187.924 % 10,00  
POLTK 2.815,60 48.401.240 % 10,00  
RODRG 44,46 15.906.341 % 10,00  
BURCE 97,45 133.767.751 % 9,99  
CELHA 26,88 12.788.263 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,8553 19,8593 % 0,18  
Euro 21,4043 21,4359 % -0,08  
Sterlin 24,5881 24,7114 % 0,09  
Frank 21,9581 22,0903 % -0,10  
Riyal 5,2790 5,3055 % 0,22  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.967 -5,22  
Altın Gr. 1.256 1.256 -0,16  
Cumhuriyet 9.418 9.561 276,00  
Tam 9.371 9.629 299,76  
Yarım 4.557 4.780 118,00  
Çeyrek 2.272 2.376 66,00  
Gümüş.Ons 23,42 23,44 -0,21  
Gümüş Gr. 14,96 14,98 -0,08  
B. Petrol 76,94 76,94 0,95  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru