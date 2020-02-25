***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2020 13:02
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821420
BIST
15:02114.607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -182,43
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
15:026,1417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
15:026,6561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
15:02324,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,26
|Açılış
|: 324,92
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,93
|33.237.809
|% 17,65
|
|OYAYO
|2,56
|35.749.764
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,08
|127.882.032
|% 13,33
|
|ALGYO
|16,51
|148.172.358
|% 12,17
|
|MIPAZ
|3,28
|179.776.309
|% 11,56
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,60
|7.956.362
|% -6,48
|
|TURGG
|49,50
|4.223.582
|% -6,43
|
|THYAO
|13,58
|2.284.309.569
|% -2,02
|
|ASELS
|29,06
|1.034.551.663
|% 1,54
|
|KRDMD
|2,81
|509.645.158
|% -0,71
|
|ODAS
|2,19
|354.149.384
|% 0,46
|
|KOZAA
|12,78
|282.313.489
|% 0,55
|
|KRDMD
|2,81
|509.645.158
|% -0,71
|
|THYAO
|13,58
|2.284.309.569
|% -2,02
|
|ODAS
|2,19
|354.149.384
|% 0,46
|
|CEMAS
|1,30
|139.463.274
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,25
|118.215.065
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9357
|7,9755
|% 0,71
|
|Frank
|6,2538
|6,2915
|% 0,50
|
|Riyal
|1,6314
|1,6396
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-13,31
|
|Altın Gr.
|324
|325
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|2.155
|2.188
|-47,00
|
|Tam
|2.143
|2.196
|-57,01
|
|Yarım
|1.036
|1.062
|-27,58
|
|Çeyrek
|519
|531
|-13,79
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,41
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,74
|55,74
|-0,03
|
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