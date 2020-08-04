***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 16:07
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOZDE]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864706
BIST
10:551.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,42
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
10:556,9956
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,0967
|Açılış
|: 7,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0371
En Düşük
6,8794
10:558,3214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1558
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,3305
En Düşük
8,1274
10:55457,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 10,83
|Açılış
|: 457,77
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
458,75
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|CRDFA
|5,35
|12.597.210
|% 9,86
|
|OYAYO
|6,58
|5.842.002
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.039.140
|% 9,69
|
|KLGYO
|7,87
|16.800.257
|% 9,31
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|15.691.220
|% -9,99
|
|BURCE
|25,40
|628.625
|% -9,99
|
|GARAN
|6,82
|560.831.495
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,08
|444.588.597
|% -2,35
|
|KRDMD
|2,83
|336.532.736
|% 1,80
|
|ASELS
|17,14
|295.681.140
|% -0,70
|
|SISE
|5,94
|234.259.671
|% 3,30
|
|EKGYO
|2,08
|444.588.597
|% -2,35
|
|KRDMD
|2,83
|336.532.736
|% 1,80
|
|GARAN
|6,82
|560.831.495
|% 0,89
|
|TSKB
|1,12
|88.234.511
|% 1,82
|
|GSDHO
|2,46
|161.625.250
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1323
|9,1781
|% 1,81
|
|Frank
|7,6355
|7,6815
|% 1,72
|
|Riyal
|1,8564
|1,8657
|% 1,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.035
|15,26
|
|Altın Gr.
|458
|458
|10,83
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.042
|58,00
|
|Tam
|3.082
|3.131
|59,80
|
|Yarım
|1.496
|1.526
|29,10
|
|Çeyrek
|750
|765
|14,60
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,57
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,25
|
|B. Petrol
|44,67
|44,67
|0,24
|