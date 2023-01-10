***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:27
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOZDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099261
BIST
13:165.138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -33,34
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
13:1618,7795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
13:1620,1708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0219
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
13:161.132,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.132,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler13:16
|EUHOL
|2,32
|62.631.029
|% 11,54
|
|SDTTR
|51,50
|3.393.644
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|37.337.456
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.362.512
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|101.174.884
|% 9,98
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|712.117
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|189.524.563
|% -9,83
|
|POLTK
|1.938,50
|39.655.444
|% -9,63
|
|KATMR
|2,34
|279.385.589
|% -8,95
|
|ASELS
|60,20
|3.715.359.910
|% 1,86
|
|THYAO
|136,80
|3.534.349.720
|% -1,16
|
|EREGL
|39,92
|3.210.798.185
|% 0,25
|
|KRDMD
|18,90
|2.641.401.936
|% 0,59
|
|EKGYO
|8,88
|2.302.931.763
|% 1,72
|
|EKGYO
|8,88
|2.302.931.763
|% 1,72
|
|YKBNK
|10,01
|1.406.839.996
|% -1,09
|
|KRDMD
|18,90
|2.641.401.936
|% 0,59
|
|KATMR
|2,34
|279.385.589
|% -8,95
|
|SKBNK
|2,85
|279.606.816
|% 0,35
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7728
|18,7795
|% 0,05
|
|Euro
|20,1604
|20,1708
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7917
|22,9060
|% 0,01
|
|Frank
|20,3173
|20,4397
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,09
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,96
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|3,10
|
|Cumhuriyet
|7.628
|7.744
|-16,00
|
|Tam
|7.662
|7.715
|7,00
|
|Yarım
|3.722
|3.774
|3,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,64
|79,64
|-0,01
|