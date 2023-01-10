***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 12:36
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099321
BIST
12:305.128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,81
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
12:3018,7821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
12:3020,1724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0235
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
12:301.132,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.132,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler12:29
|EUHOL
|2,30
|59.477.552
|% 10,58
|
|SDTTR
|51,50
|3.164.160
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.258.925
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|100.462.812
|% 9,98
|
|HKTM
|74,55
|61.588.306
|% 9,96
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,34
|256.174.564
|% -8,95
|
|POLTK
|1.975,00
|35.761.994
|% -7,93
|
|GOZDE
|24,04
|293.600.184
|% -7,54
|
|THYAO
|136,70
|3.251.027.955
|% -1,23
|
|ASELS
|59,65
|3.005.440.122
|% 0,93
|
|EREGL
|39,82
|2.931.631.512
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,79
|2.468.371.535
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,86
|2.154.038.476
|% 1,49
|
|EKGYO
|8,86
|2.154.038.476
|% 1,49
|
|KRDMD
|18,79
|2.468.371.535
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,04
|1.180.508.911
|% -0,79
|
|KATMR
|2,34
|256.174.564
|% -8,95
|
|SKBNK
|2,86
|246.056.497
|% 0,70
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7726
|18,7815
|% 0,06
|
|Euro
|20,1690
|20,1753
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7880
|22,9023
|% -0,00
|
|Frank
|20,3320
|20,4544
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,10
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|4,68
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|3,83
|
|Cumhuriyet
|7.627
|7.742
|-18,00
|
|Tam
|7.667
|7.721
|13,00
|
|Yarım
|3.724
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.889
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,58
|79,58
|-0,07
|