***GOZDE* *EREGL*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
24.12.2020 08:47
***GOZDE******EREGL*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler [EREGL]
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2018, 05.11.2018, 14.02.2019, 07.08.2019, 16.09.2019, 21.10.2019, 23.01.2020, 25.02.2020, 09.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 09.11.2020 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmalar kapsamında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile görüşmelere başlanılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Çeşitli basın yayın organlarında bazı haberler yer almakla birlikte konuya ilişkin görüşmeler devam etmekte olup, bu kapsamda gerçekleşecek gelişmeler ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılara KAP üzerinden duyurulacaktır.
Saygılarımızla
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894672
BIST
10:061.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.420
10:067,6373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6551
En Düşük
7,6240
10:069,3283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3489
En Düşük
9,2931
10:06460,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,76
|Açılış
|: 460,81
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
462,08
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler10:04
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|OZRDN
|9,81
|1.404.058
|% 9,98
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|20.097.159
|% 9,95
|
|INVEO
|52,35
|5.314.677
|% 9,93
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|KERVN
|1,11
|87.157
|% -9,76
|
|SMART
|8,70
|1.766.077
|% -5,74
|
|SANKO
|9,80
|230.197
|% -4,39
|
|BURVA
|52,75
|162.736
|% -3,65
|
|SKBNK
|1,60
|152.544.463
|% 1,27
|
|TSKB
|1,89
|70.574.129
|% -0,53
|
|PETKM
|5,07
|64.823.687
|% 0,40
|
|ODAS
|4,08
|40.835.412
|% 0,74
|
|HLGYO
|3,66
|39.514.067
|% -1,88
|
|SKBNK
|1,60
|152.544.463
|% 1,27
|
|TSKB
|1,89
|70.574.129
|% -0,53
|
|IHLGM
|1,31
|17.251.528
|% 0,77
|
|PETKM
|5,07
|64.823.687
|% 0,40
|
|HLGYO
|3,66
|39.514.067
|% -1,88
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6346
|7,6395
|% -0,01
|
|Euro
|9,3194
|9,3315
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,3266
|10,3784
|% 0,35
|
|Frank
|8,5701
|8,6217
|% -0,01
|
|Riyal
|2,0302
|2,0403
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,57
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,76
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,05
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,18
|