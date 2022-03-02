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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

02.03.2022 19:13
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 
2021 yılı içerisinde Şirket'in ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2021 yılı mali tablolarında yer almakta olup Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık (2021)  finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10 sınırını aşan Franklin Templeton Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile 2021 yılında yapılan/2022 yılında yapılması öngörülen işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirildiği raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğine istinaden Şirket'in ilişkili taraflarından Franklin Templeton Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet alım işlemlerinin 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık (2021) finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'u geçtiği ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiş olup, benzer hizmet alım işlemlerinin 2022 yılında da devam etmesinin öngörülmesi nedeniyle iş bu raporda Franklin Templeton Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'den alınan danışmalık hizmetlerinin bedelinin belirlenme yöntemi hakkında bilgiler sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006616


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