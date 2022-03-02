***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
02.03.2022 19:13
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 yılı içerisinde Şirket'in ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2021 yılı mali tablolarında yer almakta olup Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık (2021) finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10 sınırını aşan Franklin Templeton Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile 2021 yılında yapılan/2022 yılında yapılması öngörülen işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirildiği raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğine istinaden Şirket'in ilişkili taraflarından Franklin Templeton Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet alım işlemlerinin 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık (2021) finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'u geçtiği ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiş olup, benzer hizmet alım işlemlerinin 2022 yılında da devam etmesinin öngörülmesi nedeniyle iş bu raporda Franklin Templeton Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'den alınan danışmalık hizmetlerinin bedelinin belirlenme yöntemi hakkında bilgiler sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006616
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
18:0514,1327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,2371
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1331
En Düşük
13,8221
18:0515,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1959
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7089
En Düşük
15,4208
18:05874,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,46
|Açılış
|: 874,43
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|70,95
|11.106.001
|% 10,00
|
|SELVA
|16,84
|11.275.169
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.314.057
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.868.358
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.713.169
|% 9,95
|
|BASCM
|4,05
|545.715
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.997.212
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|111.097.840
|% -9,98
|
|ATSYH
|14,38
|2.267.994
|% -9,96
|
|KARYE
|15,56
|34.835.923
|% -9,95
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|ASELS
|22,96
|1.759.770.469
|% -4,33
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,55
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1275
|14,1326
|% 1,71
|
|Euro
|15,6662
|15,7057
|% 1,28
|
|Sterlin
|18,7577
|18,8518
|% 1,64
|
|Frank
|15,2501
|15,3419
|% 1,21
|
|Riyal
|3,7550
|3,7738
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-27,27
|
|Altın Gr.
|876
|876
|6,91
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,00
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,20
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
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17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT