***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2021 08:56
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföy şirketlerinden ambalaj sektöründe faaliyet gösteren ve satışlarının önemli bir kısmını Avrupa pazarına yönelik ihracat ağırlıklı olarak gerçekleştiren Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. ve iştiraklerinin hisselerinin, faaliyetlerinin veya varlıklarının bir bölümünün veya tamamının doğrudan ya da dolaylı olarak satışı, ya da doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir şirketle birleşmesi imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, gizlilik sözleşmesi çerçevesinde bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere Reimei Global Advisors, Inc. ile münhasıran bir danışmanlık sözleşmesi akdedilmek suretiyle yetkilendirilmesine karar verilmiştir. İşlem bu güne kadar belirsizlik taşıdığından Şirket Yönetim Kurulu'nun 4 Ekim 2021 tarihli kararıyla erteleme kararı alınmıştır.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979955
BIST
10:081.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 13,39
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.783
10:0812,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,2804
|Açılış
|: 12,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3600
|
12,8144
En Düşük
12,3321
10:0814,2797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2707
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9500
|
14,4643
En Düşük
13,9221
10:08731,14
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 18,09
|Açılış
|: 731,14
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler10:08
|RAYSG
|15,07
|2.389.910
|% 10,00
|
|PRKAB
|87,00
|11.120.166
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|11.443.016
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|INTEM
|50,45
|3.448.439
|% 9,96
|
|DURDO
|18,85
|5.709.157
|% -9,64
|
|BJKAS
|5,32
|10.936.987
|% -7,64
|
|SUMAS
|83,55
|266.603
|% -5,59
|
|TETMT
|215,00
|178.128
|% -5,29
|
|IDEAS
|32,08
|1.004.496
|% -4,35
|
|THYAO
|16,53
|145.027.866
|% -2,71
|
|SISE
|12,01
|88.074.558
|% 0,59
|
|ASELS
|21,22
|63.431.830
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,24
|58.303.172
|% 0,90
|
|KRDMD
|8,70
|57.464.864
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,24
|58.303.172
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,21
|32.846.081
|% 0,63
|
|ODAS
|1,55
|15.061.906
|% 0,65
|
|THYAO
|16,53
|145.027.866
|% -2,71
|
|SISE
|12,01
|88.074.558
|% 0,59
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6479
|12,6494
|% 2,27
|
|Euro
|14,2579
|14,2797
|% 1,93
|
|Sterlin
|16,8591
|16,9437
|% 2,35
|
|Frank
|13,6365
|13,7186
|% 2,15
|
|Riyal
|3,3714
|3,3883
|% 2,56
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,40
|
|Altın Gr.
|731
|731
|18,42
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,52
|9,53
|0,33
|
|B. Petrol
|74,57
|74,57
|2,98
|
Seans Raporu
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