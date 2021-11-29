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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.11.2021 08:56
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz portföy şirketlerinden ambalaj sektöründe faaliyet gösteren ve satışlarının önemli bir kısmını Avrupa pazarına yönelik ihracat ağırlıklı olarak gerçekleştiren Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. ve iştiraklerinin hisselerinin, faaliyetlerinin veya varlıklarının bir bölümünün veya tamamının doğrudan ya da dolaylı olarak satışı, ya da doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir şirketle birleşmesi imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, gizlilik sözleşmesi çerçevesinde bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere Reimei Global Advisors, Inc. ile münhasıran bir danışmanlık sözleşmesi akdedilmek suretiyle yetkilendirilmesine karar verilmiştir. İşlem bu güne kadar belirsizlik taşıdığından Şirket Yönetim Kurulu'nun 4 Ekim 2021 tarihli kararıyla erteleme kararı alınmıştır.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979955


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PRKAB 87,00 11.120.166 % 9,99  
RALYH 19,61 11.443.016 % 9,98  
DOBUR 319,90 10.590.929 % 9,97  
INTEM 50,45 3.448.439 % 9,96  
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Sterlin 16,8591 16,9437 % 2,35  
Frank 13,6365 13,7186 % 2,15  
Riyal 3,3714 3,3883 % 2,56  
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Altın Ons 1.794 1.794 1,40  
Altın Gr. 731 731 18,42  
Cumhuriyet 4.683 4.754 -64,00  
Tam 4.662 4.779 130,55  
Yarım 2.253 2.312 63,15  
Çeyrek 1.130 1.156 31,57  
Gümüş.Ons 23,35 23,37 0,25  
Gümüş Gr. 9,52 9,53 0,33  
B. Petrol 74,57 74,57 2,98  
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