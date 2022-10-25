***GOZDE* *YAYLA* *KRVGD* *SAMAT* *MRGYO* *ADEL* *PEKGY* *IYP* *PENTA* *YGYO* *SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***GOZDE******YAYLA******KRVGD******SAMAT******MRGYO******ADEL******PEKGY******IYP******PENTA******YGYO******SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [ADEL, KRVGD, MRGYO, PEKGY, PENTA, GOZDE, SAMAT, SARKY, YAYLA, YGYO]İlgili Fonlar [IYP]TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073764BIST