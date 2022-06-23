***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
23.06.2022 15:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038887
BIST
15:232.570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,72
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.561
15:2317,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0302
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
15:2318,2950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0351
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
15:231.022,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,20
|Açılış
|: 1.022,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler15:21
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|286.491.900
|% 9,95
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|NTGAZ
|8,87
|42.827.540
|% 8,83
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,50
|1.928.721.166
|% -1,06
|
|SISE
|21,84
|1.038.685.346
|% -1,62
|
|EREGL
|27,86
|962.286.841
|% -1,21
|
|SASA
|45,32
|903.368.490
|% 0,49
|
|ODAS
|3,28
|862.049.125
|% 4,13
|
|ODAS
|3,28
|862.049.125
|% 4,13
|
|YKBNK
|4,85
|618.974.925
|% -1,42
|
|TSKB
|2,24
|215.282.419
|% -0,88
|
|AKBNK
|8,92
|803.776.899
|% -1,87
|
|EKGYO
|2,63
|198.418.927
|% -0,38
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3563
|17,3716
|% 0,18
|
|Euro
|18,2745
|18,2991
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,1717
|21,2779
|% -0,03
|
|Frank
|17,9128
|18,0207
|% -0,20
|
|Riyal
|4,6150
|4,6381
|% 0,27
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,00
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|-40,00
|
|Tam
|6.792
|6.887
|-31,00
|
|Yarım
|3.334
|3.368
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,20
|21,24
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,11
|