***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.05.2022 15:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi
15:412.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 23,77
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
15:4115,4671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0831
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
15:4116,0866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0808
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
15:41901,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,34
|Açılış
|: 901,94
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler15:39
|ULUUN
|12,55
|266.785.308
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|4.895.979
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|69.799.151
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|24.938.059
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|141.989.790
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.326.429
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.760.174
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|219.664.130
|% -9,95
|
|THYAO
|42,24
|2.518.916.646
|% 0,91
|
|SAHOL
|19,23
|1.700.118.638
|% 1,48
|
|SISE
|19,91
|1.290.629.881
|% 1,58
|
|KRDMD
|15,64
|955.333.054
|% -0,82
|
|TUPRS
|257,30
|855.246.579
|% 1,98
|
|DOHOL
|3,85
|797.310.583
|% 5,77
|
|KARSN
|5,29
|705.591.592
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,68
|319.618.421
|% 0,37
|
|SAHOL
|19,23
|1.700.118.638
|% 1,48
|
|YKBNK
|4,59
|366.564.397
|% 0,22
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4565
|15,4712
|% 0,57
|
|Euro
|16,0649
|16,0894
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,7739
|18,8681
|% 0,52
|
|Frank
|15,3701
|15,4627
|% 0,79
|
|Riyal
|4,1071
|4,1277
|% 0,62
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-6,91
|
|Altın Gr.
|901
|901
|1,71
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-48,00
|
|Tam
|6.042
|6.197
|-42,18
|
|Yarım
|2.920
|2.998
|-20,41
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|-10,20
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,74
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,29
|0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,02
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 26 artarak (% 0.72 ) 2, 681
-
15:53
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KRONT, ARTI
-
15:53XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 20, 240.00 milyon TL de
-
15:53BOBET
Yüzde 4.25 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 983, 916 adet işlem
-
15:52GLYHO
Yüzde 8.49 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 129, 663 adet işlem