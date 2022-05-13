***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.05.2022 16:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 29.06.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi
16:092.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 20,18
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
16:0915,4765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0925
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
16:0916,0672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0614
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
16:09897,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,64
|Açılış
|: 897,96
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler16:07
|KRONT
|41,80
|40.284.487
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|19.257.325
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|269.984.604
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|5.001.616
|% 9,95
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|142.412.200
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.381.983
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.772.952
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|223.019.572
|% -9,95
|
|THYAO
|42,22
|2.624.191.786
|% 0,86
|
|SAHOL
|19,29
|1.919.299.001
|% 1,79
|
|SISE
|19,89
|1.499.758.348
|% 1,48
|
|KRDMD
|15,62
|1.015.815.588
|% -0,95
|
|TUPRS
|255,70
|918.603.394
|% 1,35
|
|DOHOL
|3,83
|863.633.562
|% 5,22
|
|KARSN
|5,27
|715.015.002
|% 3,33
|
|EKGYO
|2,67
|332.633.106
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,29
|1.919.299.001
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,58
|383.135.208
|% 0,00
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4643
|15,4725
|% 0,58
|
|Euro
|16,0474
|16,0730
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,8031
|18,8974
|% 0,68
|
|Frank
|15,3886
|15,4813
|% 0,92
|
|Riyal
|4,1120
|4,1326
|% 0,74
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-20,00
|
|Altın Gr.
|900
|900
|0,63
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|-38,00
|
|Tam
|6.033
|6.189
|-50,72
|
|Yarım
|2.916
|2.994
|-24,54
|
|Çeyrek
|1.463
|1.497
|-12,26
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,56
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,26
|10,28
|0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,59
|