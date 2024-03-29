***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-51840 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır. Fonun halka arz tarihi 06.05.2024'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264185BIST