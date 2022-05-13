***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.05.2022 17:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030314
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,25
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.427
En Düşük
2.397
18:0515,4855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1015
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
18:0516,1441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1383
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
18:05902,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,03
|Açılış
|: 902,62
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DURDO
|22,66
|41.816.897
|% 10,00
|
|GZNMI
|40,48
|108.619.858
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|41.045.122
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.668.624
|% 10,00
|
|UZERB
|43,38
|1.493.704
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|935.621
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|3.234.985
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|143.599.236
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|2.198.966
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|230.016.223
|% -9,95
|
|THYAO
|42,48
|3.856.491.457
|% 1,48
|
|SAHOL
|19,29
|2.972.390.818
|% 1,79
|
|SISE
|19,71
|2.146.156.724
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,67
|1.457.189.888
|% -0,63
|
|TUPRS
|256,20
|1.261.690.055
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,69
|531.238.772
|% 0,75
|
|ODAS
|2,43
|154.373.704
|% 2,97
|
|KLGYO
|1,24
|37.880.632
|% 2,48
|
|OSTIM
|1,87
|52.483.091
|% 6,86
|
|MOBTL
|1,71
|45.741.411
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4600
|15,4741
|% 0,59
|
|Euro
|16,1085
|16,1273
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,8639
|18,9585
|% 1,01
|
|Frank
|15,3839
|15,4766
|% 0,89
|
|Riyal
|4,1106
|4,1312
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-8,53
|
|Altın Gr.
|903
|903
|3,58
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-16,00
|
|Tam
|6.075
|6.231
|-8,35
|
|Yarım
|2.936
|3.014
|-4,04
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,00
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,45
|0,23
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,61
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERIM
Yüzde 5.47 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 839 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, FROTO, TOASO
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 57 artarak (% 1.15 ) 2, 169
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, BRMEN, GZNMI, ULUUN, KRONT, KONKA, EMNIS, GSDHO, IMASM, GLBMD
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, UFUK, KAPLM, SELVA, LIDFA