***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2020 14:38
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetlenmiş Performans Sunum Raporu - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864204
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,1983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0401
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35438,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,23
|Açılış
|: 438,37
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|QNBFL
|179,60
|24.283.684
|% 9,98
|
|PEKGY
|11,15
|11.060.831
|% 9,96
|
|QNBFB
|88,95
|44.539.675
|% 9,95
|
|JANTS
|111,10
|13.072.812
|% -3,48
|
|AVISA
|13,66
|613.722
|% -2,91
|
|AGHOL
|18,58
|5.961.397
|% -2,88
|
|UMPAS
|0,69
|10.717
|% -2,82
|
|BALAT
|1,94
|136.366
|% -2,02
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|HDFGS
|4,02
|74.968.692
|% 9,84
|
|KRGYO
|6,65
|55.134.971
|% 9,92
|
|QNBFB
|88,95
|44.539.675
|% 9,95
|
|YKSLN
|16,00
|36.911.641
|% 1,78
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|HDFGS
|4,02
|74.968.692
|% 9,84
|
|DERAS
|6,97
|29.490.214
|% 9,94
|
|OYAKC
|8,31
|29.363.421
|% -0,36
|
|ULUUN
|9,94
|27.598.700
|% 6,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0467
|9,0921
|% -0,02
|
|Frank
|7,5979
|7,6437
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8533
|1,8626
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-14,84
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.937
|-1,90
|
|Tam
|2.976
|3.023
|-6,40
|
|Yarım
|1.444
|1.473
|-0,90
|
|Çeyrek
|724
|739
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,39
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|5,23
|5,24
|-0,22
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|-0,75
|