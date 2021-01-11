***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.01.2021 17:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Aralık 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900448
BIST
17:011.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,15
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.535
17:017,5127
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1395
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
17:019,1289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1033
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:01444,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 5,93
|Açılış
|: 444,05
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:00
|FROTO
|148,50
|235.302.339
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|95.747.345
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|96.431.887
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.896.675
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.057.535
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.172.125
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,80
|3.126.692.604
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,50
|1.700.072.400
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,64
|1.081.218.489
|% 1,86
|
|GARAN
|10,45
|1.034.103.257
|% -2,88
|
|TCELL
|16,95
|977.462.513
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,50
|1.700.072.400
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,64
|1.081.218.489
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,68
|572.344.646
|% 5,51
|
|IHLGM
|1,35
|229.292.972
|% -3,57
|
|KARSN
|3,70
|581.305.547
|% 3,06
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5088
|7,5161
|% 1,94
|
|Euro
|9,1241
|9,1322
|% 1,18
|
|Sterlin
|10,0916
|10,1422
|% 1,21
|
|Frank
|8,3998
|8,4504
|% 1,25
|
|Riyal
|1,9979
|2,0080
|% 1,97
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,93
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,39
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,38
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,69
|