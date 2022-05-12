***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 17:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029946
BIST
17:472.392
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -62,28
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
17:4715,4140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1121
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
17:4716,1208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0132
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
17:47910,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,35
|Açılış
|: 910,49
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,13
BIST En Aktif Hisseler17:45
|IHAAS
|23,98
|6.306.893
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.939.653
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.443.459
|% 9,97
|
|IMASM
|29,16
|9.519.574
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,21
|815.733
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.399.298
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.245.258
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|42,00
|5.209.650.524
|% -0,47
|
|SISE
|19,59
|3.566.627.551
|% -1,85
|
|KRDMD
|15,88
|2.985.137.214
|% -4,74
|
|SAHOL
|18,99
|2.545.331.543
|% -5,80
|
|EREGL
|32,44
|2.180.988.667
|% -4,98
|
|EKGYO
|2,68
|1.151.872.183
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,61
|1.378.935.011
|% -1,91
|
|DOHOL
|3,64
|735.920.517
|% -0,27
|
|KRDMD
|15,88
|2.985.137.214
|% -4,74
|
|SISE
|19,59
|3.566.627.551
|% -1,85
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3933
|15,4022
|% 0,66
|
|Euro
|16,0706
|16,1198
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,7391
|18,8330
|% 0,27
|
|Frank
|15,3387
|15,4311
|% 0,03
|
|Riyal
|4,0932
|4,1137
|% 0,63
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-10,25
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,10
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|-0,19
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,51
|
Seans Raporu
17:45
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17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
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17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS