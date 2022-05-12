***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 17:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029950
BIST
17:412.397
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -56,99
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
17:4115,4043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1024
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
17:4116,1055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0285
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
17:41910,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,04
|Açılış
|: 910,60
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,13
BIST En Aktif Hisseler17:39
|GLBMD
|7,15
|18.939.653
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.306.821
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.499.395
|% 9,95
|
|ULUUN
|11,41
|337.904.249
|% 9,92
|
|LIDFA
|6,21
|815.727
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.367.695
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.236.810
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,94
|5.095.448.732
|% -0,62
|
|SISE
|19,53
|3.549.192.834
|% -2,15
|
|KRDMD
|15,84
|2.964.158.701
|% -4,98
|
|SAHOL
|18,91
|2.494.448.681
|% -6,20
|
|EREGL
|32,32
|2.152.692.152
|% -5,33
|
|EKGYO
|2,66
|1.146.131.351
|% -3,27
|
|YKBNK
|4,60
|1.356.908.815
|% -2,13
|
|DOHOL
|3,62
|732.951.110
|% -0,82
|
|KRDMD
|15,84
|2.964.158.701
|% -4,98
|
|SISE
|19,53
|3.549.192.834
|% -2,15
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3979
|15,4000
|% 0,64
|
|Euro
|16,0769
|16,1271
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,7512
|18,8453
|% 0,34
|
|Frank
|15,3431
|15,4355
|% 0,05
|
|Riyal
|4,0939
|4,1144
|% 0,64
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-14,67
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,05
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,02
|
Seans Raporu
17:39
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17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 48 kaybederek (% -2.76 ) 2, 660
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17:52XU100
Endeks 2, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 41, 788.00 milyon TL de
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17:51OZKGY
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 900, 966 adet işlem
-
17:51OZKGY
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 900, 966 adet işlem
-
17:49OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 862, 517 adet işlem