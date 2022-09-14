***GRFIN* *GARFL* *DZYMK* *AKSFA* *AKDFA* *QNBFL* *INVEO* *EMVAR* *KATVK* *KORTS* *YKYAT* *ALNUS* *OSMEN* *TCRYT* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma









***GRFIN******GARFL******DZYMK******AKSFA******AKDFA******QNBFL******INVEO******EMVAR******KATVK******KORTS******YKYAT******ALNUS******OSMEN******TCRYT******SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [DZYMK, OSMEN, TCRYT, AKDFA, YKYAT, AKSFA, QNBFL, GARFL, GRFIN, KORTS, INVEO, KATVK, ALNUS, SKYMD, EMVAR]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZYA2224 100.000.000 13.09.2022 16.12.2022 16.09.2022- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMKA2219 94.400.000 14.09.2022 14.12.2022 16.09.2022- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD22310 50.000.000 14.09.2022 01.02.2023 16.09.2022- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDNA2229 27.000.000 14.09.2022 13.12.2022 16.09.2022- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYME2249 400.000.000 14.09.2022 19.10.2022 16.09.2022- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFTA2221 30.000.000 14.09.2022 14.12.2022 16.09.2022- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR22332 131.000.000 14.09.2022 01.02.2023 16.09.2022- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGFYH42314 120.000.000 14.09.2022 24.04.2023 16.09.2022- Garanti Finansal Kiralama A.Ş. GRFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFK42320 190.000.000 14.09.2022 24.04.2023 16.09.2022- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKORT32318 97.550.000 14.09.2022 02.03.2023 16.09.2022- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORT92323 57.460.000 14.09.2022 14.09.2023 16.09.2022- INVEO Yatırım Holding A.Ş. INVEO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGKYH92319 50.000.000 14.09.2022 13.09.2023 16.09.2022- Katılım Varlık Kiralama A.Ş. KATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTLME2318 300.000.000 14.09.2022 11.10.2023 16.09.2022- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMDA2223 12.000.000 14.09.2022 27.12.2022 16.09.2022- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMDK2210 30.693.000 14.09.2022 30.11.2022 16.09.2022- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Yeşil Kira Sertifikası / Green Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK32329 50.000.000 14.09.2022 10.03.2023 16.09.2022İlgili Şirketler [DZYMK, OSMEN, TCRYT, AKDFA, YKYAT, AKSFA, QNBFL, GARFL, GRFIN, KORTS, INVEO, KATVK, ALNUS, SKYMD, EMVAR]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063154BIST