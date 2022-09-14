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***GRFIN* *GARFL* *DZYMK* *AKSFA* *AKDFA* *QNBFL* *INVEO* *EMVAR* *KATVK* *KORTS* *YKYAT* *ALNUS* *OSMEN* *TCRYT* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma

14.09.2022 17:45
***GRFIN* *GARFL* *DZYMK* *AKSFA* *AKDFA* *QNBFL* *INVEO* *EMVAR* *KATVK* *KORTS* *YKYAT* *ALNUS* *OSMEN* *TCR


***GRFIN******GARFL******DZYMK******AKSFA******AKDFA******QNBFL******INVEO******EMVAR******KATVK******KORTS******YKYAT******ALNUS******OSMEN******TCRYT******SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [DZYMK, OSMEN, TCRYT, AKDFA, YKYAT, AKSFA, QNBFL, GARFL, GRFIN, KORTS, INVEO, KATVK, ALNUS, SKYMD, EMVAR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZYA2224 100.000.000 13.09.2022 16.12.2022 16.09.2022
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMKA2219 94.400.000 14.09.2022 14.12.2022 16.09.2022
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD22310 50.000.000 14.09.2022 01.02.2023 16.09.2022
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDNA2229 27.000.000 14.09.2022 13.12.2022 16.09.2022
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYME2249 400.000.000 14.09.2022 19.10.2022 16.09.2022
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFTA2221 30.000.000 14.09.2022 14.12.2022 16.09.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR22332 131.000.000 14.09.2022 01.02.2023 16.09.2022
- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGFYH42314 120.000.000 14.09.2022 24.04.2023 16.09.2022
- Garanti Finansal Kiralama A.Ş. GRFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFK42320 190.000.000 14.09.2022 24.04.2023 16.09.2022
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKORT32318 97.550.000 14.09.2022 02.03.2023 16.09.2022
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORT92323 57.460.000 14.09.2022 14.09.2023 16.09.2022
- INVEO Yatırım Holding A.Ş. INVEO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGKYH92319 50.000.000 14.09.2022 13.09.2023 16.09.2022
- Katılım Varlık Kiralama A.Ş. KATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTLME2318 300.000.000 14.09.2022 11.10.2023 16.09.2022
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMDA2223 12.000.000 14.09.2022 27.12.2022 16.09.2022
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMDK2210 30.693.000 14.09.2022 30.11.2022 16.09.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Yeşil Kira Sertifikası / Green Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK32329 50.000.000 14.09.2022 10.03.2023 16.09.2022


İlgili Şirketler [DZYMK, OSMEN, TCRYT, AKDFA, YKYAT, AKSFA, QNBFL, GARFL, GRFIN, KORTS, INVEO, KATVK, ALNUS, SKYMD, EMVAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063154


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ASELS 33,00 5.774.009.263 % 10,00  
INVEO 23,98 225.611.749 % 10,00  
PAGYO 23,12 18.397.753 % 9,99  
KNFRT 12,33 47.617.107 % 9,99  
DESA 31,72 39.675.678 % 9,99  
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Cumhuriyet 6.731 6.832 8,00  
Tam 6.760 6.824 8,00  
Yarım 3.294 3.336 4,00  
Çeyrek 1.652 1.668 2,00  
Gümüş.Ons 19,68 19,70 0,35  
Gümüş Gr. 11,53 11,54 0,17  
B. Petrol 94,80 94,80 1,63  
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